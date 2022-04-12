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from openpyxl import Workbook
wb = Workbook()
ws = wb.active
values = [
['日付', '出来高', '始値', '高値', '安値', '終値'],
['2022年4月1日', 100300, 2289, 2289, 2212, 2263],
['2022年4月4日', 146700, 2299, 2375, 2265, 2375],
['2022年4月5日', 119400, 2398, 2434, 2376, 2390],
['2022年4月6日', 95600, 2389, 2396, 2330, 2360],
['2022年4月7日', 105800, 2329, 2329, 2268, 2274],
]
for v in values:
ws.append(v)
wb.save('sample_chart.xlsx')
from openpyxl.chart import Reference, StockChart
from openpyxl.chart.axis import ChartLines
from openpyxl.chart.updown_bars import UpDownBars
rmin = ws.min_row
rmax = ws.max_row
cmin = ws.min_column
cmax = ws.max_column
# 株価チャート（ローソク足、始値-高値-安値-終値）
chart0 = StockChart()
labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)
src = Reference(ws, min_col=cmin+2, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)
chart0.add_data(src, titles_from_data=True)
chart0.set_categories(labels)
chart0.title = '株価チャート（始値-高値-安値-終値）' # グラフタイトル
chart0.anchor = 'A9' # グラフの表示位置
chart0.width = 16 # グラフのサイズ
chart0.height = 8
# 各日の値を結ぶ線を削除
for idx, ser in enumerate(chart0.ser):
ser.graphicalProperties.line.noFill = True
chart0.hiLowLines = ChartLines() # 高低線（＝上ヒゲ／下ヒゲ）を設定
chart0.upDownBars = UpDownBars() # 陽線／陰線を設定
chart0.legend = None # 凡例を削除
ws.add_chart(chart0)
wb.save('sample_chart.xlsx')
# 高低線を引くためのハック
from openpyxl.chart.data_source import NumData, NumVal
pts = [NumVal(idx=i) for i in range(rmin, rmax)]
dummy_cache = NumData(pt=pts)
chart0.ser[-1].val.numRef.numCache = dummy_cache
wb.save('sample_chart.xlsx')
# 陽線を赤で、陰線を青で描画する
from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties
upPr = GraphicalProperties(solidFill='FF0000')
downPr = GraphicalProperties(solidFill='0000FF')
upBars = ChartLines(spPr=upPr)
downBars = ChartLines(spPr=downPr)
chart0.upDownBars = UpDownBars(upBars=upBars, downBars=downBars)
# 株価チャート（高値-安値-終値）
chart1 = StockChart()
src = Reference(ws, min_col=cmin+3, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)
chart1.add_data(src, titles_from_data=True)
chart1.set_categories(labels)
chart1.title = '株価チャート（高値-安値-終値）' # グラフタイトル
chart1.anchor = 'A27' # グラフの表示位置
chart1.width = 16 # グラフのサイズ
chart1.height = 10
for idx, ser in enumerate(chart1.ser):
ser.graphicalProperties.line.noFill = True
chart1.hiLowLines = ChartLines()
chart1.legend = None
chart1.ser[-1].marker.symbol = 'dot' # 終値を表すドット
chart1.ser[-1].marker.size = 8
chart1.ser[-1].val.numRef.numCache = dummy_cache # 高低線を引くためのハック
ws.add_chart(chart1)
wb.save('sample_chart.xlsx')
# 株価チャート（出来高-始値-高値-安値-終値）
from openpyxl.chart import BarChart
from copy import deepcopy
bar0 = BarChart()
bar_src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_row=rmax)
bar0.add_data(bar_src, titles_from_data=True)
bar0.set_categories(labels) # 項目名は流用
chart2 = deepcopy(chart0)
chart2.y_axis.axId = 99 # bar0.y_axis.axIdと違う値に
chart2.y_axis.majorGridlines = None
chart2.y_axis.tickLblPos = 'high'
bar0.title = '株価チャート（出来高-始値-高値-安値-終値）'
bar0.width = 20
bar0.height = 8
bar0.anchor = 'K9'
bar0.y_axis.title = '出来高'
bar0 += chart2
ws.add_chart(bar0)
wb.save('sample_chart.xlsx')
# 株価チャート（出来高-高値-安値-終値）
bar1 = BarChart()
bar_src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_row=rmax)
bar1.add_data(bar_src, titles_from_data=True)
bar1.set_categories(labels) # 項目名は流用
chart3 = deepcopy(chart1)
chart3.y_axis.axId = 99 # bar0.y_axis.axIdと違う値に
chart3.y_axis.majorGridlines = None
chart3.y_axis.tickLblPos = 'high'
bar1.title = '株価チャート（出来高-始値-高値-安値-終値）'
bar1.width = 20
bar1.height = 8
bar1.anchor = 'K27'
bar1 += chart3
ws.add_chart(bar1)
wb.save('sample_chart.xlsx')
bar0.y_axis.title = '出来高'
wb.save('sample_chart.xlsx')
本稿では以下のコードで作成したワークシートを例に取る。
from openpyxl import Workbook
wb = Workbook()
ws = wb.active
values = [
['日付', '出来高', '始値', '高値', '安値', '終値'],
['2022年4月1日', 100300, 2289, 2289, 2212, 2263],
['2022年4月4日', 146700, 2299, 2375, 2265, 2375],
['2022年4月5日', 119400, 2398, 2434, 2376, 2390],
['2022年4月6日', 95600, 2389, 2396, 2330, 2360],
['2022年4月7日', 105800, 2329, 2329, 2268, 2274],
]
for v in values:
ws.append(v)
これをExcelで表示したものを以下に示す。
日付の後には、出来高→始値→高値→安値→終値という順番にデータが並んでいることに注意。本稿で紹介するStockChartクラスでは、おおよそこのような順序でデータが並んでいることを前提としている。特に始値から終値の順序についてはこのように並べておくようにしよう（出来高については独立したグラフを棒グラフとして作成して、後でStockChartクラスのオブジェクトと1つにまとめるので、この位置でなくともよいが、始値から終値までの間にはない方がよい）。
OpenPyXLを使って株価チャートを作成するには、openpyxl.chart.StockChartクラスを使用する。「株価チャート」といっているが、特定の期間に最小値と最大値を記録したデータであれば、StockChartクラスを使って、同様なグラフを描画できる。
StockChartクラスを使うと、Excelにおける「株価チャート（始値-高値-安値-終値）」（いわゆるローソク足）と「株価チャート（高値-安値-終値）」（バーチャートに似たもの。ただし、始値を示す横線がない*1）の2種類が作成できる。また、openpyxl.chart.BarChartクラスと組み合わせることで「株価チャート（出来高-始値-高値-安値-終値）」と「株価チャート（出来高-高値-安値-終値）」を作成できる。
株価チャート（StockChartクラス）で設定できる項目としては以下がある（一部）。
|属性
|説明
|title属性
|グラフのタイトル
|anchor属性
|グラフの挿入位置
|width属性
|グラフの横幅
|height属性
|グラフの高さ
|hiLowLines属性
|高低線（ローソク足の上ヒゲ／下ヒゲ）
|upDownBars属性
|陽線／陰線
|ser属性
|系列ごとのマーカーや線種の設定
|株価チャートに設定可能な項目（一部）
*1 ExcelやOpenPyXLで作成できる「株価チャート（高値-安値-終値）」は株価の動きを示す「バーチャート」に似ている。バーチャートでは縦線で高値と安値を表し、そこに始値と終値を示す横線が付加されるが、株価チャート（高値-安値-終値）では始値を示す横線がない点には注意しよう。また、OpenPyXLのBarChartクラスはいわゆる棒グラフを描画するためのものであり、株価の動きを示すバーチャートとは関係ないことにも注意すること。
株価チャート（始値-高値-安値-終値）を作成する基本的なコード例を以下に示す。
from openpyxl.chart import Reference, StockChart
from openpyxl.chart.axis import ChartLines
from openpyxl.chart.updown_bars import UpDownBars
rmin = ws.min_row
rmax = ws.max_row
cmin = ws.min_column
cmax = ws.max_column
# 株価チャート（ローソク足、始値-高値-安値-終値）
chart0 = StockChart()
labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)
src = Reference(ws, min_col=cmin+2, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)
chart0.add_data(src, titles_from_data=True)
chart0.set_categories(labels)
chart0.title = '株価チャート（始値-高値-安値-終値）' # グラフタイトル
chart0.anchor = 'A9' # グラフの表示位置
chart0.width = 16 # グラフのサイズ
chart0.height = 8
# 各日の値を結ぶ線を削除
for idx, ser in enumerate(chart0.ser):
ser.graphicalProperties.line.noFill = True
chart0.hiLowLines = ChartLines() # 高低線を設定
chart0.upDownBars = UpDownBars() # 陽線／陰線を設定
chart0.legend = None # 凡例を削除
# 高低線を引くためのハック
from openpyxl.chart.data_source import NumData, NumVal
pts = [NumVal(idx=i) for i in range(rmin, rmax)]
dummy_cache = NumData(pt=pts)
chart0.ser[-1].val.numRef.numCache = dummy_cache
ws.add_chart(chart0)
wb.save('sample_chart.xlsx')
このコードでは、まずStockChartクラスのインスタンスを生成し、X軸の項目名となる範囲を変数labelsに、Y軸の値となる値（始値、高値、安値、終値）を変数srcに設定し、それらをStockChartクラスのインスタンスに渡している。特にY軸の値は先ほども述べたように、この順序で並べるのを忘れないようにしよう。
次に、各日の始値、高値、安値、終値を線でつながないように、各系列のgraphicalPrperties.line.noFill属性の値をTrueとしている。そして、1日単位の高値と安値をつなぐ高低線を引くために、hiLowLines属性にChartLineクラスのインスタンスを設定し、陽線／陰線を描くためにupDownBarsクラスのインスタンスを設定している。
その後の「高低線を引くためのハック」というのは、OpenPyXLの株価チャートの紹介ページで述べられている通り、Excelの不具合により高低線が表示されないのを回避するためのものだ。
最後に凡例を削除している。これにより、次のような株価チャートが描画される。
陽線と陰線（中央の矩形。白は終値＞始値、つまり値上がりしたことを、黒は終値＜始値、つまり値下がりしたことを表す）に色を付けることも可能だ。例えば、陽線を赤で、陰線を青で描画するには次のようにする。
from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties
upPr = GraphicalProperties(solidFill='FF0000')
downPr = GraphicalProperties(solidFill='0000FF')
upBars = ChartLines(spPr=upPr)
downBars = ChartLines(spPr=downPr)
chart0.upDownBars = UpDownBars(upBars=upBars, downBars=downBars)
このコードでは塗りつぶしの色を赤（'FF0000'）と青（'0000FF'）としたGraphicalPropertiesオブジェクトを定義し、それらを使ってChartLinesクラスのオブジェクトを生成している。そして、塗りつぶし色が赤のChartLinesオブジェクトを陽線（upBars引数）に指定して、塗りつぶし色が青のChartLinesオブジェクトを陰線（downBars引数）に指定している。これにより、株価チャートは次のようになる。
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