from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

['日付', '出来高', '始値', '高値', '安値', '終値'],

['2022年4月1日', 100300, 2289, 2289, 2212, 2263],

['2022年4月4日', 146700, 2299, 2375, 2265, 2375],

['2022年4月5日', 119400, 2398, 2434, 2376, 2390],

['2022年4月6日', 95600, 2389, 2396, 2330, 2360],

['2022年4月7日', 105800, 2329, 2329, 2268, 2274],

]





for v in values:

ws.append(v)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart import Reference, StockChart

from openpyxl.chart.axis import ChartLines

from openpyxl.chart.updown_bars import UpDownBars



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



# 株価チャート(ローソク足、始値-高値-安値-終値)

chart0 = StockChart()

labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

src = Reference(ws, min_col=cmin+2, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)

chart0.add_data(src, titles_from_data=True)

chart0.set_categories(labels)

chart0.title = '株価チャート(始値-高値-安値-終値)' # グラフタイトル

chart0.anchor = 'A9' # グラフの表示位置

chart0.width = 16 # グラフのサイズ

chart0.height = 8



# 各日の値を結ぶ線を削除

for idx, ser in enumerate(chart0.ser):

ser.graphicalProperties.line.noFill = True



chart0.hiLowLines = ChartLines() # 高低線(=上ヒゲ/下ヒゲ)を設定

chart0.upDownBars = UpDownBars() # 陽線/陰線を設定

chart0.legend = None # 凡例を削除



ws.add_chart(chart0)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# 高低線を引くためのハック

from openpyxl.chart.data_source import NumData, NumVal

pts = [NumVal(idx=i) for i in range(rmin, rmax)]

dummy_cache = NumData(pt=pts)

chart0.ser[-1].val.numRef.numCache = dummy_cache

wb.save('sample_chart.xlsx')



# 陽線を赤で、陰線を青で描画する

from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties

upPr = GraphicalProperties(solidFill='FF0000')

downPr = GraphicalProperties(solidFill='0000FF')

upBars = ChartLines(spPr=upPr)

downBars = ChartLines(spPr=downPr)

chart0.upDownBars = UpDownBars(upBars=upBars, downBars=downBars)



# 株価チャート(高値-安値-終値)

chart1 = StockChart()

src = Reference(ws, min_col=cmin+3, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)

chart1.add_data(src, titles_from_data=True)

chart1.set_categories(labels)

chart1.title = '株価チャート(高値-安値-終値)' # グラフタイトル

chart1.anchor = 'A27' # グラフの表示位置

chart1.width = 16 # グラフのサイズ

chart1.height = 10



for idx, ser in enumerate(chart1.ser):

ser.graphicalProperties.line.noFill = True



chart1.hiLowLines = ChartLines()

chart1.legend = None

chart1.ser[-1].marker.symbol = 'dot' # 終値を表すドット

chart1.ser[-1].marker.size = 8

chart1.ser[-1].val.numRef.numCache = dummy_cache # 高低線を引くためのハック



ws.add_chart(chart1)



wb.save('sample_chart.xlsx')



# 株価チャート(出来高-始値-高値-安値-終値)

from openpyxl.chart import BarChart

from copy import deepcopy



bar0 = BarChart()

bar_src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_row=rmax)

bar0.add_data(bar_src, titles_from_data=True)

bar0.set_categories(labels) # 項目名は流用



chart2 = deepcopy(chart0)

chart2.y_axis.axId = 99 # bar0.y_axis.axIdと違う値に

chart2.y_axis.majorGridlines = None

chart2.y_axis.tickLblPos = 'high'

bar0.title = '株価チャート(出来高-始値-高値-安値-終値)'

bar0.width = 20

bar0.height = 8

bar0.anchor = 'K9'

bar0.y_axis.title = '出来高'

bar0 += chart2



ws.add_chart(bar0)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# 株価チャート(出来高-高値-安値-終値)

bar1 = BarChart()

bar_src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_row=rmax)

bar1.add_data(bar_src, titles_from_data=True)

bar1.set_categories(labels) # 項目名は流用



chart3 = deepcopy(chart1)

chart3.y_axis.axId = 99 # bar0.y_axis.axIdと違う値に

chart3.y_axis.majorGridlines = None

chart3.y_axis.tickLblPos = 'high'

bar1.title = '株価チャート(出来高-始値-高値-安値-終値)'

bar1.width = 20

bar1.height = 8

bar1.anchor = 'K27'

bar1 += chart3



ws.add_chart(bar1)

wb.save('sample_chart.xlsx')



bar0.y_axis.title = '出来高'

wb.save('sample_chart.xlsx')