※2 「git add -N」は、後に追加する予定があることを記録するオプションだ。正式に追加するまで「git commit」の対象にはならないが、変更箇所を確認する「git diff」の対象になる。

※3 「-p」(--patch)は他のオプションと同時に指定できない。

※4 現在は、MERGE_HEADファイル(マージが中断されたり、競合するマージがあったりしたときなどに「.git」下に生成されるファイル)が存在するときに、処理を完了する際に使用する。「Error: You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).」というメッセージが表示された際に「git reset --merge」を実行してリセットすることが多い。