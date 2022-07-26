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連載目次

import shutil

from pathlib import Path



foo = Path('foo.txt')

bar = Path('bar.txt')



foo.touch() # 準備としてファイルを作成

bar.touch() # 同上



# ファイルの名前変更

res = shutil.move('foo.txt', 'baz.txt')

print(res) # baz.txt：戻り値は変更後（移動後）の名前



# 既存のファイルの名前を指定

res = shutil.move('bar.txt', 'baz.txt') # UNIX：OK、Windows：OK

print(res) # baz.txt



# 既存のディレクトリの名前を指定するとファイルの移動になる

dir1 = Path('dir1')

dir1.mkdir()

res = shutil.move('baz.txt', 'dir1')

print(res) # dir1/baz.txt



# 移動先として存在しないファイルの名前を指定

dir2 = Path('dir2')

dir2.mkdir()

res = shutil.move('dir1/baz.txt', 'dir2/qux.txt')

print(res) # dir2/qux.txt



# 存在しないディレクトリが含まれているパスを移動先に指定すると例外

shutil.move('dir2/qux.txt', 'dir3/quux.txt') # FileNotFoundError



# ディレクトリの名前変更

res = shutil.move('dir1', 'dir3')

print(res) # dir3



# 既存ファイルの名前をdestに指定するとFileExistsError例外

shutil.move('dir3', 'dir2/qux.txt') # FileExistsError



# 変更後の名前として既存のディレクトリの名前を指定するとディレクトリが移動される

res = shutil.move('dir3', 'dir2') # ディレクトリの移動となる

print(res) # dir2/dir3



ファイルやディレクトリの名前を変更したり、移動したりする方法

ファイルやディレクトリの名前を変更したり、別のディレクトリに移動したりするには幾つかの方法がある。

本稿では、このうちshutilモジュールを使用する方法を紹介する。

shutil.move関数

shutil.move関数の構文を以下に示す。

shutil.move(src, dest)



srcには名前変更／移動したいファイルやディレクトリを指定する。destには変更後の名前、または移動先のディレクトリを指定する。shutil.move関数は異なるファイルシステム間でのファイル／ディレクトリの移動時には、srcを（再帰的に）コピーした後にsrcを削除するが、ファイルのコピーで使用する関数をcopy_function引数に指定できる（が、本稿では説明を省略する）。なお、shutil.move関数では、srcとdestの両方に、pathlibモジュールで定義されているPathクラスのインスタンスを指定することもできる。

shutil.move関数は名前変更後／移動後のファイル／ディレクトリの名前を戻り値とする。

shutil.move関数は基本的に以下のように振る舞う。

移動元 移動先 動作 ファイル 存在しない名前 名前変更 ファイル 存在するファイルの名前 名前変更（上書き） ファイル 存在するディレクトリの名前 移動 ディレクトリ 存在しない名前 名前変更 ディレクトリ 存在するファイルの名前 FileExistsError ディレクトリ 存在するディレクトリの名前 移動 shutil.move関数の動作



ファイルの名前変更

ファイルの名前を変更するにはshutil.move関数に、名前を変更したファイルの名前と変更後の名前を指定する。以下に例を示す。

import shutil

from pathlib import Path



foo = Path('foo.txt')

bar = Path('bar.txt')



foo.touch() # 準備としてファイルを作成

bar.touch() # 同上



# ファイルの名前変更

res = shutil.move('foo.txt', 'baz.txt')

print(res) # baz.txt：戻り値は変更後（移動後）の名前



この例ではfoo.txtとbar.txtという2つのファイルを作成してから、「shutil.move('foo.txt', 'baz.txt')」としてfoo.txtの名前を「baz.txt」に変更している。その戻り値は変更後のファイルの名前なので、最後のprint関数呼び出しでは「baz.txt」が出力される。

既存ファイルの名前へ、ファイル名を変更しようとする例を以下に示す。

res = shutil.move('bar.txt', 'baz.txt') # UNIX：OK、Windows：OK

print(res) # baz.txt



osモジュールのrename関数やpathlibモジュールのPath.renameインスタンスメソッドを使ってこのようなファイル名の変更を行おうとすると、UNIXでは既存ファイルが上書きされ、WindowsではFileExistsError例外が発生する。しかし、shutil.move関数を使うと、どちらのプラットフォームでも既存のファイルが上書きされる。

ファイルの移動

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