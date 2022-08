import shutil



with open('a.txt', 'w'): # サンプルファイルの作成

pass



ret = shutil.copy('a.txt', 'b.txt')

print(ret) # b.txt:コピー後のファイル名が戻り値



shutil.copy('b.txt', 'a.txt') # OK:既存ファイルは上書きされる



# コピーされるものの比較

import os



os.chmod('a.txt', 0o777) # a.txtファイルのパーミションを変更



shutil.copy('a.txt', 'b.txt') # パーミッションだけをコピーする

shutil.copy2('a.txt', 'c.txt') # パーミッション以外の属性もコピーする

shutil.copyfile('a.txt', 'd.txt') # 属性をコピーしない



# ファイルをディレクトリの下にコピー

os.mkdir('foo') # サンプルディレクトリの作成



ret = shutil.copy('a.txt', 'foo') # dstにディレクトリを指定する

print(ret) # foo/a.txt:指定したディレクトリの下にファイルをコピー



shutil.copy2('b.txt', 'foo/bar') # b.txtがfoo/barファイルとしてコピーされる



# ディレクトリのコピー

ret = shutil.copytree('foo', 'bar')

print(ret) # bar:コピー先のディレクトリ名が戻り値



shutil.copytree('a.txt', 'baz') # NotADirectoryError

shutil.copytree('foo', 'a.txt') # FileExistsError



# 既存のディレクトリに再帰的にコピーする

shutil.copytree('foo', 'bar') # FileExistsError

shutil.copytree('foo', 'bar', dirs_exist_ok=True) # OK



# コピーに使用する関数を指定する

shutil.copytree('foo', 'baz', copy_function=shutil.copy)



# コピーしないものを指定

from shutil import ignore_patterns



shutil.copytree('.', 'qux', ignore=ignore_patterns('foo', 'bar', 'baz', '*.py'))