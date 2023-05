all_true = [True, True, True]

all_false = [False, False, False]

mixed = [True, False, True]



# 全要素が真かどうかを調べる

result = all(all_true) # 全要素が真なのでTrue

print(result) # True



result = all(all_false) # 全要素が偽なのでFalse

print(result) # False



result = all(mixed) # 偽な要素があるのでFalse

print(result) # False



# 真な要素があるかどうかを調べる

result = any(all_true) # 全要素が真なのでTrue

print(result) # True



result = any(all_false) # 真な要素がないのでFalse

print(result) # False



result = any(mixed) # 真な要素があるのでTrue

print(result) # True



# 全要素が偽かどうかを調べる

result = not any(all_true) # 全てが真なのでany関数の戻り値はTrue。それを反転

print(result) # False



result = not any(all_false) # 全てが偽なのでany関数の戻り値はFalse。それを反転

print(result) # True



result = not any(mixed) # 真な要素があるのでany関数の戻り値はTrue。それを反転

print(result) # False



# 偽な要素があるかどうか調べる

result = not all(all_true) # 全てが真なのでall関数の戻り値はTrue。それを反転

print(result) # False



result = not all(all_false) # 全てが偽なのでall関数の戻り値はFalse。それを反転

print(result) # True



result = not all(mixed) # 偽な要素があるのでall関数の戻り値はFalse。それを反転

print(result) # True