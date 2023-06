# サンプルとして使用する例外クラスと例外を発生する関数の定義

class SampleError0(Exception):

pass



class SampleError1(Exception):

pass



class SampleError2(Exception):

pass



def raise_exception():

x = input('input 0 to 2: ')

if x == '0':

raise SampleError0('sample error #0')

elif x == '1':

raise SampleError1('sample error #1')

elif x == '2':

raise SampleError2('sample error #2')

else:

pass



# try文の全体構造

try:

# 例外を発生する可能性のあるコード

raise_exception()

except SampleError0:

# 捕捉した例外(ここではSampleError0)を処理

print('sample error #0 raised')

except SampleError1 as e:

# 捕捉した例外(ここではSampleError1)を処理

# 発生した例外についての情報はeから取得できる

print(e)

# except Exception as e:

# # 例外が発生したが、それをexcept節で捕捉しないと再送出される

# print(e)

else:

# 例外が発生しなかったときに実行される

print('in else: no exception')

finally:

# 例外の発生の有無に関係なく例外処理の最後に実行される

print('in finally')



# シンプルな形:try文のexcept節で例外を捕捉する

try:

# 例外を発生するかもしれないコード

raise IndexError('sample exception')

except IndexError as e:

print(e)



# 複数の例外が発生する可能性がある場合

try:

raise_exception()

except SampleError0:

print('sample error #0 raised')

except SampleError1:

print('sample error #1 raised')

except Exception as e: # Exceptionクラスで他の例外を全て捕捉

print(e)



# Exceptionクラスを最初に捕捉してはいけない

try:

raise_exception()

except Exception as e: # Exceptionクラスで全ての例外を全て捕捉してしまう

print(e)

except SampleError0:

print('sample error #0 raised')

except SampleError1:

print('sample error #1 raised')



# 複数の例外を1つのexcept節で処理する

try:

raise_exception()

except (SampleError0, SampleError1) as e:

print(type(e))

except SampleError2 as e:

print(type(e))



# 例外処理の最後に何か処理をしたい

try:

raise_exception()

except SampleError0 as e:

print(e)

except SampleError1 as e:

print(e)

except SampleError2 as e:

print(e)

finally:

print('exception handling has done')



# try節で例外が発生しなかった場合に何か処理をしたい

try:

pass

except Exception as e:

print(e)

else:

print('no exception raised')

finally:

print('exception handling has done')