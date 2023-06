from dataclasses import dataclass



@dataclass

class Person: # クラスのフィールド(属性)は型アノテーションを用いて指定

name: str

height: float

weight: float



def hello(self):

print(f'hello {self.name}') # メソッドも定義できる



p = Person('kawasaki', 180, 72)

p.hello() # hello kawasaki



# 文字列化

repr(p) # "Person(name='kawasaki', height=180, weight=72)"



# 同値性の比較

p2 = Person('isshiki', 190, 78)

print(p == p2) # False



@dataclass

class Person: # フィールドにはデフォルト値を指定可能

name: str

height: float = 0

weight: float = 0



def hello(self):

print(f'hello {self.name}')



p = Person('kawasaki')

print(p.height) # 0



# 生成する特殊メソッドのカスタマイズ

@dataclass(init=False)

class Person:

name: str

height: float

weight: float



def __init__(self, name='nanashi', height=170, weight=60):

self.name = name

self.height = height

self.weight = weight



def hello(self):

print(f'hello {self.name}') # メソッドも定義できる



p = Person(init=False)

print(p) # Person(name='nanashi', height=170, weight=60)



@dataclass(order=True) # インスタンス同士の大小比較を行えるようにする

class Person: # クラスのフィールド(属性)は型アノテーションを用いて指定

name: str

height: float = 0

weight: float = 0



def hello(self):

print(f'hello {self.name}') # メソッドも定義できる



p0 = Person('kawasaki', 180, 70)

p1 = Person('kawasaki', 178, 72)

if p0 > p1:

print('p0 is greater than p1')

else:

print('p0 is lesser than or equal to p1')

# 出力結果:

#