Red Hatは2023年6月26日(米国時間)に公式ブログで「Red Hat’s commitment to open source: A response to the git.centos.org changes」(Red Hatのオープンソースへのコミットメント: git.centos.orgに関する変更への反応」と題する記事を公開した。

Red Hatが6月21日に、「『CentOS Stream』が今後、同社の企業向けLinuxディストリビューション『Red Hat Enterprise Linux』(RHEL)関連のソースコードを公開する唯一のリポジトリになる」と発表したことを受け、同社に対して不当な怒りや批判が寄せられているとして、反論を展開したものだ。

業界の批判はOSSとGPLに対する誤解に基づいていると指摘

ブログ記事を執筆したのは、Red Hatのコアプラットフォームエンジニアリング担当バイスプレジデントを務めるマイク・マクグラス氏。Red Hat入社前は「Fedora Project」でボランティアをしていた人物だ。

