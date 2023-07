# 基本型

match subject_expr:

case pattern0 [if ...]:

# subject_exprがpattern0にマッチした(かつ、if句がTrueの)ときに行う処理

pass

case pattern1 [if ...]:

# subject_exprがpattern1にマッチした(かつ、if句がTrueの)ときに行う処理

pass

# 省略

case patternN [if ...]:

# subject_exprがpatternNにマッチした(かつ、if句がTrueの)ときに行う処理

pass

case _: # 全てにマッチする

# 上のパターンマッチが全て失敗したときにはワイルドカードパターンが成功する

# その場合に行う処理をワイルドカードパターンのブロックに記述する

pass



# リテラルパターン

values = [100, '100', True]



for value in values:

match value:

case 100:

print('int:', value)

case True:

print('bool:', value)



# ガード(if句)

somedata = 2

values = [100, '100', True]



for value in values:

match value:

case 100 if somedata == 0:

print('int:', value)

case '100':

print('str:', value)

case True if somedata == 2:

print('bool:', value)



# キャプチャーパターン

values = [100, 200, 300]

for value in values:

match value:

case 100:

print('100')

case 200:

print('200')

case captured: # キャプチャーパターンは最後に書く(必ず成功)

print(captured)



# ワイルドカードパターン

values = [100, '100', True]



for value in values:

match value:

case 100:

print('int:', value)

case True:

print('bool:', value)

case _: # ワイルドカードパターンは最後に書く(必ず成功)

print(f'matched to wildcard: {value}')



# ORパターン

values0 = [True, False, True, False]

values1 = [True, True, False, False]



for v0, v1 in zip(values0, values1):

match (v0, v1):

case (True, True) | (False, False):

print('2 items have same values')

print(v0, v1)

case (True, False) | (False, True):

print('2 items have not same values')

print(v0, v1)



# ASパターン

values = ['I do something', 'I do anything']



for value in values:

vs = value.split()

match vs:

case ['I' as s, 'do' as v, ('something' | 'anything') as o]:

print(f'S: {s}, V: {v}, O: {o}')



# バリューパターン(Value Pattern)

class Foo:

BAR = 100

BAZ = 200



values = [0, 100, 200, 300]

for value in values:

match value:

case Foo.BAR:

print(f'{value} matched to Foo.BAR({Foo.BAR})')

case Foo.BAZ:

print(f'{values} matched to Foo.BAZ({Foo.BAZ})')

case _:

print(f'{value} not matched')



# シーケンスパターン

mylists = ['I like Blue', 'I like yellow', 'I like white and red']

mylists = [s.split() for s in mylists]

print(mylists)

# mylistsの内容

# [['I', 'like', 'Blue'], ['I', 'like', 'yellow'], ['I', 'like', 'white', 'and', 'red']]



for l in mylists:

match l:

case ['I', 'like', ('red' | 'green' | 'yellow') as color]:

print('in 1st case')

print(f'you like {color}')

case ['I', 'like', color]:

print('in 2nd case')

print(f'you like {color}')

case ['I', 'like', *other]:

print('in 3rd case')

print(other)

colors = ' '.join(other)

print(f'you like {colors}')



# マッピングパターン

d0 = {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR'}

d1 = {'hoge': 'HOGE', 'hogehoge': 'HOGEHOGE'}

d2 = {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR', 'baz': 'BAZ'}

mydicts = [d0, d1, d2]



for d in mydicts:

match d:

case {'foo': 'FOO', 'bar': value, **items}:

print(value)

print(items)

case {**items}:

print(items)



# クラスパターン

from dataclasses import dataclass



@dataclass

class Point:

x: int

y: int



points = [Point(0, 0), Point(1, 1), Point(2, 2)]



for p in points:

match p:

case Point(x=0, y=0):

print('origin')

case Point(1, 1):

print(f'({p.x}, {p.y})')

case _:

print('not matched')