# シーケンスパターン内でリテラルパターンとキャプチャーパターンを使用

cmd = 'move to (123, 456)'

cmd = cmd.replace('(', '').replace(')', '').replace(',', '').split()

print(cmd) # ['move', 'to', '123', '456']



match cmd:

case ['move', 'to', x, y]:

print(f'moved to ({x}, {y}).')

case _:

print('not matched.')



# シーケンスパターン内でリテラルパターンとスターパターンを使用

cmd = 'move to (123, 456)'.split()

match cmd:

case ('move', 'to', *rest):

for idx, item in enumerate(rest):

tmp = item.replace('(', '').replace(')', '').replace(',', '')

rest[idx] = tmp

print(f'moved to ({rest[0]}, {rest[1]}).')

case _:

print('not matched.')



# シーケンスパターン内ではスターパターンの後にもキャプチャーパターンを書ける

cmd0 = 'get gun bullet shield sword'.split()

cmd1 = 'get gun bullet shield and sword'.split()

cmds = [cmd0, cmd1]



for cmd in cmds:

match cmd:

case ['get', *items]:

print(f'got {" ".join(items)}')

case ['get', *items, 'and', rest]:

print(f'got {" ".join(items)}, plus {rest}')



# ただし、特殊なものを先に書く必要がある

for cmd in cmds:

match cmd:

case ['get', *items, 'and', rest]:

print(f'got {" ".join(items)}, plus {rest}')

case ['get', *items]:

print(f'got {" ".join(items)}')



# シーケンスパターン内でワイルドカードパターンも書ける

match cmd0: # 比較対象は['get', 'gun', 'bullet', 'shield', 'sword']

case ['get', *items, _]: # 'sword'が_にマッチする

print(f'got {" ".join(items)}')



match cmd0: # 比較対象は['get', 'gun', 'bullet', 'shield', 'sword']

case ['get', *_, 'sword']: # ワイルドカードパターンに*を付加することも可能

print('got sword and something')