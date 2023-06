from dataclasses import dataclass, field



# フィールドのデフォルト値を指定しない

@dataclass

class Person:

name: str

height: float

weight: float



p = Person('no name', 150.0, 50.0) # 全てのフィールドの初期値を指定する

repr(p) # "Person(name='no name', height=150.0, weight=50.0)"



p = Person() # TypeError:初期値の指定は省略できない



# field関数を使ってデフォルト値を指定する

@dataclass

class Person:

name: str = field(default='no name')

height: float = 150.0

weight: float = 50.0



p = Person()

repr(p) # "Person(name='no name', height=150.0, weight=50.0)"



# repr関数での文字列化に特定のフィールドを含めない

@dataclass

class Person:

name: str = field(default='no name')

height: float = field(default=150.0, repr=False)

weight: float = field(default=50.0, repr=False)



p = Person()

repr(p) # "Person(name='no name')"



# 同値性の比較対象から特定のフィールドを除外する

@dataclass

class Person:

name: str = field(default='no name', compare=False)

height: float = 150.0

weight: float = 50.0



p0 = Person('kawasaki')

repr(p0) # "Person(name='kawasaki', height=150.0, weight=50.0)"



p1 = Person('isshiki')

repr(p1) # "Person(name='isshiki', height=150.0, weight=50.0)"



print(p0 == p1) # True:nameフィールドは比較対象ではない



# 自動生成される__init__メソッドの初期化に特定のフィールドを含めない

@dataclass

class Person:

name: str = field(default='no name', init=False)

height: float = 150.0

weight: float = 50.0



p = Person()

repr(p) # "Person(name='no name', height=150.0, weight=50.0)"



# __init__メソッドに渡されなかったフィールドはクラス変数

# __init__メソッドに渡されたフィールドはインスタンス変数

Person.name = 'noname'

Person.height = 160.0

repr(p) # "Person(name='noname', height=150.0, weight=50.0)"



# 初期化されずデフォルト値もないフィールドはオブジェクトに含まれなくなる

@dataclass

class Person:

name: str = field(init=False)

height: float = 150.0

weight: float = 50.0



p = Person() # AttributeError



# リストなどミュータブルなフィールドの初期化にはdefault_factoryを指定する

@dataclass

class Person:

name: str = 'no name'

height: float = 150.0

weight: float = 50.0

favor_list: list[str] = field(default_factory=list)



def add(self, item):

self.favor_list.append(item)



p0 = Person()

p0.add('apple')

repr(p0)



p1 = Person()

p1.add('banana')

repr(p1)



# クラス変数としてリストを持たせると複数のオブジェクトがそれを共有してしまう

class C:

favor_list = []



def add(self, item):

self.favor_list.append(item)



c0 = C()

c0.add('apple')

print(c0.favor_list) # ['apple']



c1 = C()

c1.add('banana')

print(c0.favor_list) # ['apple', 'banana']



# __init__メソッドの呼び出し後に、__post_init__メソッドで独自の初期化を行う

@dataclass

class Person:

name: str = 'no name'

height: float = field(default=150.0, repr=False)

weight: float = 50.0

id: int = field(default=0, init=False)



def __post_init__(self):

self.__class__.id += 1

self.id = self.__class__.id



p0 = Person()

repr(p0) # "Person(name='no name', weight=50.0, id=1)"



p1 = Person()

repr(p1) # "Person(name='no name', weight=50.0, id=2)"