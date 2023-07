連載目次

大規模言語モデルにおける創発的能力(Emergent Abilities of Large Language Models、あるいは単に「創発」)とは、大規模言語モデルの計算(Compute)量(もしくはパラメーター数=モデルのサイズ)が非常に大きくなると、“あるところ”を境に、突然、(新しい能力を獲得して)性能が大きく向上する現象のことである(図1)。なお創発的能力は、元の論文で以下のように定義されている。

ある能力が、より小さなモデルには存在しないが、より大きなモデルには存在する場合、その能力は創発的である。

(An ability is emergent if it is not present in smaller models but is present in larger models.)