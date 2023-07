Gartnerが「最高データ/アナリティクス責任者(以下、CDAO)」と呼ぶ職を設ける企業が増えている。データドリブン経営を支える役割を担う役員レベルの立場だ。

日本では役職の名称に「CDAO」を使っている例は少ない。だが、「データとアナリティクスの重要性に対する認識は確実に広がっており、戦略的・組織的なデータの管理と活用に取り組む日本企業も増えてきた」と同社は指摘する。

とはいえ、CDAOになった人たちは大きな壁に直面する。これにどう対処すべきか。何に注力すべきなのか。Gartnerのアナリストでディスティングイッシュト バイスプレジデントのアラン・ダンカン(Alan Duncan)氏に聞いた。

GartnerはCDAOを、次のように定義している。

最高データ/アナリティクス責任者(Chief Data and Analytics Officer:CDAO)とは、組織のデータやアナリティクス資産、およびデータとアナリティクスのエコシステムによって価値を生み出す責任を、第一義的に担うビジネスリーダーの職を指す。同様なタイトルには、最高データ責任者(Chief Data Officer:CDO)、最高アナリティクス責任者(Chief Analytics Officer)、データ/アナリティクス責任者(Chief/Head of Data and Analytics)などがある