# 基本型

import timeit



# 実行するPythonコード(文)を文字列として用意しておく

bycomp = '"".join([chr(c) for c in range(ord("a"), ord("a")+26)])'

bymap = '"".join(map(chr, range(ord("a"), ord("a")+26)))'



# Pythonの文を文字列として渡す

t = timeit.timeit(bycomp)

print(t) # 1.6198786449967884など



t = timeit.timeit(bymap)

print(t) # 1.2530384509882424など



# セットアップで実行する文(第1引数)の準備をする

from math import sqrt

t = timeit.timeit('sqrt(2)') # NameError:timeitの名前空間ではsqrtが未定義



t = timeit.timeit('sqrt(2)', 'from math import sqrt')

t = timeit.timeit('a + b', 'a = 10; b = 20')



# setupで関数を定義して、stmtでその関数を呼び出す

deffunc = '''

def myfunc():

return "".join(map(chr, range(ord("a"), ord("a")+26)))

'''



callfunc = 'myfunc()'



t = timeit.timeit(callfunc, deffunc)



# 名前空間を指定する

def foo():

return "".join(map(chr, range(ord("a"), ord("a")+26)))



timeit.timeit('foo()') # NameError:timeitモジュール内で未定義のため

timeit.timeit('foo()', globals=globals()) # 現在のグローバル名前空間を渡す



# 呼び出し可能オブジェクト(引数なし)を渡す

timeit.timeit(foo)



# 実行回数を指定する

t = timeit.timeit(bymap, number=100000)



# タイマーの種類を変更する

import time

t = timeit.timeit(bymap, timer=time.process_time)



# timeit.timeit関数を複数回呼び出す

t = timeit.repeat('"".join([chr(c) for c in range(ord("a"), ord("a")+26)])')

print(t)

# 出力結果

# [1.572056960008922, 1.5784977519942913, 1.5998643350030761, 1.5844960929971421, 1.5959375229867874]