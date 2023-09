import numpy as np



a = np.array([[1, 2], [3, 4]])

b = np.array([[5, 6], [7, 8]])



c = np.multiply(a, b) # 二次元配列同士

print(c)

# 出力結果:

#[[ 5 12]

# [21 32]]



c = np.multiply(a, 2) # 一方がスカラー値

print(c)

# 出力結果:

#[[2 4]

# [6 8]]



c = np.multiply(2, 3)

print(c) # 6