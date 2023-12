data = """

"my name" = "deep insider"

"my boolean" = false

'my date' = 2023-12-12

"""



d = loads(data)



for k, v in d.items():

print(f'{k}: {v}, type: {type(v)}')

# 出力結果:

#my name: deep insider, type: <class 'str'>

#my boolean: False, type: <class 'bool'>

#my date: 2023-12-12, type: <class 'datetime.date'>