from tomli_w import dump, dumps



# TOMLファイルへの出力

d = {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR'}



with open('sample.toml', 'wb') as f:

dump(d, f)



from pathlib import Path

print(Path('sample.toml').read_text()) # 内容の確認

# 出力結果:

#foo = "FOO"

#bar = "BAR"



from tomllib import load

with open('sample.toml', 'rb') as f: # 書き出したデータを読み込んでみる

settings = load(f)



print(settings) # {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR'}

print(d == settings) # True



# 文字列への出力

s = dumps(d)

print(s)

# 出力結果:

#foo = "FOO"

#bar = "BAR"



# 基本データ型

d = {'int': 123, 'float': 0.123, 'str': 'string', 'bool': False}



s = dumps(d)

print(s)

# 出力結果:

#int = 123

#float = 0.123

#str = "string"

#bool = false



# 日付と時刻

import datetime



# オフセット付きの日付と時刻

t_delta = datetime.timedelta(hours=9)

tzinfo = datetime.timezone(t_delta)

d0 = datetime.datetime(2023, 12, 19, 5, 0, 0, 100, tzinfo)

print(d0) # 2023-12-19 05:00:00.000100+09:00



# ローカルの日付と時刻

d1 = datetime.datetime(2023, 12, 19, 5, 0, 0, 200)

print(d1) # 2023-12-19 05:00:00.000200



# ローカルの日付

d2 = datetime.date(2023, 12, 19)

print(d2) # 2023-12-19



# ローカルの時刻

t0 = datetime.time(5, 0, 0, 100)

print(t0) # 05:00:00.000100



d = {'offset datetime': d0, 'local datetime': d1,

'local date': d2, 'local time': t0}



s = dumps(d)

print(s)

# 出力結果:

#"offset datetime" = 2023-12-19 05:00:00.000100+09:00

#"local datetime" = 2023-12-19 05:00:00.000200

#"local date" = 2023-12-19

#"local time" = 05:00:00.000100



# リストは配列に変換される

d = {'data': ['foo', 'bar', 'baz']}

s = dumps(d)

print(s)

# 出力結果:

#data = [

# "foo",

# "bar",

# "baz",

#]



# 辞書のキーの値が辞書であった場合、そのキーはテーブルに変換される

d = {'dict': {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR'}}

s = dumps(d)

print(s)

# 出力結果:

#[dict]

#foo = "FOO"

#bar = "BAR"



# もう少し複雑な例

d = {

'department': {

'deep': [

{'name': 'isshiki', 'id': 100},

{'name': 'kawasaki', 'id': 200}

],

'windows': [

{'name': 'shimada', 'id': 10},

{'name': 'kobayashi', 'id': 15}

]

},

}



s = dumps(d)

print(s)

# 出力結果:

#[department]

#deep = [

# { name = "isshiki", id = 100 },

# { name = "kawasaki", id = 200 },

#]

#windows = [

# { name = "shimada", id = 10 },

# { name = "kobayashi", id = 15 },

#]



# 複数行文字列

d = {'foo': 'foo

bar

baz'}

s = dumps(d)

print(s) # foo = "foo

bar

baz"



s = dumps(d, multiline_strings=True)

print(s)

# 出力結果:

#foo = """

#foo

#bar

#baz"""