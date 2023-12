from yaml import safe_load, unsafe_load, full_load

from pathlib import Path # ファイル内容の確認用



# YAMLファイルからの読み出し

print(Path('test.yaml').read_text())

# 出力結果:

#--- # YAMLドキュメントの開始

#- foo: FOO

#- bar: BAR

#- baz: BAZ

#... # YAMLドキュメントの終了



with open('test.yaml') as f:

data = safe_load(f)



print(data) # [{'foo': 'FOO'}, {'bar': 'BAR'}, {'baz': 'BAZ'}]



# 文字列からの読み出し

s = """

- foo: FOO # これはYAMLのコメント

- bar: BAR

- baz: BAZ

"""



data = full_load(s)

print(data) # [{'foo': 'FOO'}, {'bar': 'BAR'}, {'baz': 'BAZ'}]



import yaml

from yaml import load

data = load(s, Loader=yaml.UnsafeLoader) # yaml.UnsafeLoaderとyaml.Loaderは同じ



print(data) # [{'foo': 'FOO'}, {'bar': 'BAR'}, {'baz': 'BAZ'}]



# シーケンスのパース

s = """

- foo # ブロックシーケンス

- bar

- baz

"""



data0 = safe_load(s) # load(s, Loader=yaml.SafeLoader)

print(data0) # ['foo', 'bar', 'baz']



s = """

[foo, bar, baz] # フローシーケンス

"""

data1 = full_load(s) # load(s, Loader=yaml.FullLoader)

print(data1) # ['foo', 'bar', 'baz']



print(data0 == data1) # True



# ネストしたブロックシーケンス

s = """

- L1-1

- # 次レベル

- L2-1

- L2-2

- L1-2 # レベルを元に

- # 次レベル

- # 次レベル

- L3-1

- L3-2

"""

data = safe_load(s)

print(data) # ['L1-1', ['L2-1', 'L2-2'], 'L1-2', [['L3-1', 'L3-2']]]



# ネストしたフローシーケンス

s = """

[L1-1, [L2-1, L2-2], L1-2, [[L3-1, L3-2]]]

"""

data = safe_load(s)

print(data) # ['L1-1', ['L2-1', 'L2-2'], 'L1-2', [['L3-1', 'L3-2']]]



# マッピング

s = """

foo: FOO # ブロックマッピング

bar: BAR

baz: BAZ

"""



data = safe_load(s)

print(data) # {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR', 'baz': 'BAZ'}



s = """

{foo: FOO, bar: BAR, baz: BAZ} # フローマッピング

"""



data = safe_load(s)

print(data) # {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR', 'baz': 'BAZ'}



# ネストしたブロックマッピング(マッピングを値とするマッピング)

s = """

user01:

name: isshiki

id: 100

user02:

name: kawasaki

id: 102

"""



data = safe_load(s)

print(data)

# 出力結果:

#{'user01': {'name': 'isshiki', 'id': 100}, 'user02': {'name': 'kawasaki',

# 'id': 102}}



# シーケンスを値とするマッピング

s = """

user01:

- isshiki # ブロックシーケンス

- 100

user02: [kawasaki, 102] # フローシーケンス

"""



data = safe_load(s)

print(data) # {'user01': ['isshiki', 100], 'user02': ['kawasaki', 102]}



# マッピングを要素とするシーケンス

s = """

- foo: FOO

- bar: BAZ

"""



data = safe_load(s)

print(data) # [{'foo': 'FOO'}, {'bar': 'BAZ'}]



s = """

[

foo: FOO,

{bar: BAR}

]

"""



data = safe_load(s)

print(data) # [{'foo': 'FOO'}, {'bar': 'BAR'}]



# スカラー(Unicode文字列)

s = """

forums: | # リテラルスタイル(改行はそのまま)

windows insider

deep insider

foo: > # foldedスタイル(途中の改行は空白文字に変換される)

foo and

bar

"""



data = safe_load(s)

for k, v in data.items():

print(f'{k}: {v}')

# 出力結果:

#forums: windows insider # 改行はそのまま

#deep insider

#

#foo: foo and bar # andの後の改行が半角空白文字に



s = """

single quoted: 'single

quoted scalar'

double quoted: "double

quoted scalar"

"""



data = safe_load(s)

for k, v in data.items():

print(f'{k}: {v}')

# 出力結果:

#single quoted: single quoted scalar

#double quoted: double quoted scalar



# YAMLでの明示的な型指定

s = """

int: 1 # PyYAMLが型を自動的に変換してくれる

float: 2.0

datetime: 2023-12-26T05:00:00+0900

local datetime: 2023-12-26 05:00:00

date: 2023-12-05

time: 05:00:00

str: string

sequence: [0, 1, 2]

mapping: {foo: FOO, bar: BAR}

"""



data = safe_load(s)

for k, v in data.items():

print(f'{k}: {v},\ttype: {type(v)}')

# 出力結果:

#int: 1, type: <class 'int'>

#float: 2.0, type: <class 'float'>

#datetime: 2023-12-26T05:00:00+0900, type: <class 'str'>

#local datetime: 2023-12-26 05:00:00, type: <class 'datetime.datetime'>

#date: 2023-12-05, type: <class 'datetime.date'>

#time: 05:00:00, type: <class 'str'>

#str: string, type: <class 'str'>

#sequence: [0, 1, 2], type: <class 'list'>

#mapping: {'foo': 'FOO', 'bar': 'BAR'}, type: <class 'dict'>



# YAMLタグ

s = """

none: !!null

int: !!int 20

float: !!float 10

bool: [!!bool true, !!bool false, !!bool yes, !!bool no]

list of tuple: !!omap [{foo: FOO}, {bar: BAR}]

list: !!seq [0, 1, 2]

dict: !!map {foo: FOO, bar: BAR}

"""



data = safe_load(s)

for k, v in data.items():

print(f'{k}: {v}')



# Pythonに固有のタグ

s = """

none: !!python/none

bool: [!!python/bool true, !!python/bool off]

bytes: !!python/bytes ZGVlcA==

str: !!python/str python

int: !!python/int 1

float: !!python/float 10

list: !!python/list [foo, bar, baz]

tuple: !!python/tuple [foo, bar, baz]

dict: !!python/dict {foo: FOO, bar: BAR}

"""



data = full_load(s)

for k, v in data.items():

print(f'{k}: {v}')



data = safe_load(s) # yaml.constructor.ConstructorError

data = unsafe_load(s) # OK



# 複数のYAMLドキュメントをまとめて読み出す

s = """

---

foo: FOO

...

---

bar: BAR

...

"""



from yaml import safe_load_all



contents = safe_load_all(s)

for idx, content in enumerate(contents, 1):

print(f'{idx}番目のドキュメント')

print(content)

# 出力結果:

#1番目のドキュメント

#{'foo': 'FOO'}

#2番目のドキュメント

#{'bar': 'BAR'}



print(Path('test2.yaml').read_text())

# 出力結果:

# 1つのストリーム(ファイル)に複数のYAMLドキュメント

#---

#foo: FOO # 1つ目のYAMLドキュメント

#...

#---

#bar: BAR # 2つ目のYAMLドキュメント

#...



with open('test2.yaml') as f:

contents = safe_load_all(f)



for content in contents:

print(content) # ValueError: I/O operation on closed file.



with open('test2.yaml') as f:

contents = safe_load_all(f)

result = [content for content in contents]



for content in result:

print(content)

# 出力結果:

#{'foo': 'FOO'}

#{'bar': 'BAR'}