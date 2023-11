# テスト用ファイルの準備

from pathlib import Path



foo = Path('foo.txt')

foo.write_text('foo.txt')

bar = Path('bar.txt')

bar.write_text('bar.txt')

Path('a').mkdir(exist_ok=True)

baz = Path('a/baz.txt')

baz.write_text('a/baz.txt')



# ZipFileクラスの使い方の基本型

import zipfile

from zipfile import ZipFile



zf = ZipFile('sample.zip', 'w')

zf.write(foo) # sample.zipファイルにfoo.txtファイルを追加

zf.write('bar.txt') # sample.zipファイルにbar.txtファイルを追加

zf.close()



zf = ZipFile('sample.zip')

zf.printdir()

zf.close()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-17 09:01:44 7

#bar.txt 2023-11-17 09:01:44 7



# with文を使ってZIPファイルを作成

with ZipFile('sample.zip', 'w') as zf:

zf.write(foo) # sample.zipファイルにfoo.txtファイルを追加

zf.write(baz) # sample.zipファイルにa/baz.txtファイルを追加



with ZipFile('sample.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-17 09:01:44 7

#a/baz.txt 2023-11-17 09:01:44 9



# アーカイブ名の指定

with ZipFile('sample.zip', 'w') as zf:

zf.write(baz, arcname='b/baz.txt')



with ZipFile('sample.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#b/baz.txt 2023-11-17 09:13:22 9



# 圧縮方法の指定

with ZipFile('sample.zip', 'w', compression=zipfile.ZIP_LZMA) as zf:

zf.write(foo)



# 圧縮レベルの指定

with ZipFile('sample.zip', 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED,

compresslevel=-1) as zf:

zf.write(foo)



# 既存のZIPファイルへのファイルの追加

hoge = Path('hoge.txt')

hoge.write_text('hoge.txt')



with ZipFile('sample.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-17 09:50:44 7



with ZipFile('sample.zip', 'a') as zf:

zf.write(hoge)



with ZipFile('sample.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-17 09:50:44 7

#hoge.txt 2023-11-17 09:51:24 8



# 既存のZIPファイル内に新規にファイルを作成し、そこにデータを書き込み

with ZipFile('sample.zip', 'a') as zf:

with zf.open('huga.txt', 'w') as f:

for w in ['foo', 'bar', 'baz']:

f.write(w.encode())



with ZipFile('sample.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-17 10:08:52 7

#hoge.txt 2023-11-17 10:09:30 8

#huga.txt 1980-01-01 00:00:00 9



with ZipFile('sample.zip', 'a') as zf:

result = '

'.join(['foo', 'bar', 'baz'])

zf.writestr('hogehoge.txt', result.encode())



with ZipFile('sample.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-17 10:08:52 7

#hoge.txt 2023-11-17 10:09:30 8

#huga.txt 1980-01-01 00:00:00 9

#hogehoge.txt 2023-11-17 10:12:30 11



import json

d = {'name': 'deep insider', 'addr': 'japan'}

content = json.dumps(d)

print(content) # {"name": "deep insider", "addr": "japan"}



with ZipFile('data.zip', 'w') as zf:

zf.writestr('data.bin', content)



with ZipFile('data.zip') as zf: # ZIPファイルの内容を表示

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#data.bin 2023-11-17 10:14:44 41



with ZipFile('data.zip') as zf:

result = zf.read('data.bin').decode()

result = json.loads(result)

print(result) # {'name': 'deep insider', 'addr': 'japan'}