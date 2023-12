from zipfile import ZipFile



# 基本型

zf = ZipFile('sample.zip') # ZIPファイルを読み込みモードで開く

f = zf.open('hogehoge.txt') # zfオブジェクトを使って、アーカイブの内部を操作

contents = f.read()

print(contents) # b'foo

bar

baz'

f.close() # アーカイブから読み込んだファイルをクローズ

zf.close() # ZipFileをクローズ



# with文を使用

with ZipFile('sample.zip') as zf:

with zf.open('hogehoge.txt') as f:

contents = f.read()

print(contents) # b'foo

bar

baz'



# ZIPファイルの内容を表示

with ZipFile('sample.zip') as zf:

zf.printdir()

# 出力結果:

#File Name Modified Size

#foo.txt 2023-11-30 10:27:14 7

#a/baz.txt 2023-11-30 10:27:14 9

#hogehoge.txt 2023-11-30 10:27:14 11



# ZIPファイルに含まれるメンバーのリストを取得

with ZipFile('sample.zip') as zf:

name_list = zf.namelist()

print(name_list) # ['foo.txt', 'a/baz.txt', 'hogehoge.txt']



# ZIPファイルの展開

with ZipFile('sample.zip') as zf:

zf.extractall() # 全てのファイル/ディレクトリを展開



with ZipFile('sample.zip') as zf:

zf.extractall(path='tmp') # カレントディレクトリのtmpディレクトリに展開



print(name_list[:2]) # ['foo.txt', 'a/baz.txt']



with ZipFile('sample.zip') as zf:

zf.extractall(members=name_list[:2]) # 展開するファイルを指定



with ZipFile('sample_with_pwd.zip') as zf:

zf.extractall(pwd=b'…………') # パスワードを指定(文字列ではなくbytes列)



# ファイルを指定して展開

print(name_list) # ['foo.txt', 'a/baz.txt', 'hogehoge.txt']

with ZipFile('sample.zip') as zf:

zf.extract('hogehoge.txt')



with ZipFile('sample.zip') as zf:

zf.extract('hogehoge.txt', path='test') # 展開先を指定



with ZipFile('sample_with_pwd.zip') as zf:

zf.extract('hogehoge.txt', pwd=b'…………') # パスワードを指定



# ZIPファイルに含まれる特定のファイルを読み込む

with ZipFile('sample.zip') as zf:

with zf.open('hogehoge.txt') as f:

for line in f:

print(line)

print(line.decode(encoding='UTF-8'))

# 出力結果:

#b'foo

'

#foo

#

#b'bar

'

#bar

#

#b'baz'

#baz



# ZIPファイル中のメンバーの情報を取得

with ZipFile('sample.zip') as zf:

info_list = zf.infolist()

for info in info_list:

print(f'file: {info.filename}, date: {info.date_time}')

# 出力結果:

#file: foo.txt, date: (2023, 11, 30, 10, 27, 14)

#file: a/baz.txt, date: (2023, 11, 30, 10, 27, 14)

#file: hogehoge.txt, date: (2023, 11, 30, 10, 27, 14)



with ZipFile('sample.zip') as zf:

info = zf.getinfo('hogehoge.txt') # 特定のファイルの情報を取得

print(f'file: {info.filename}, size: {info.file_size}')

# 出力結果:

#file: hogehoge.txt, size: 11