企業ユーザーに贈るWindows 11への乗り換え案内

仕事の仕方を劇的に変える? Copilot for Microsoft 365

「Microsoft Copilot for Microsoft 365」(以下、Copilot for Microsoft 365)は、「Microsoft 365」アプリや「Microsoft Graph」(大規模データアクセスに使用される分散型プログラミングモデルを提供するサービス)など、毎日使用する生産性アプリを補助するAI(人工知能)搭載のデジタルアシスタントツールです。「Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Teams」といったMicrosoft 365アプリはCopilot for Microsoft 365と連携して、ユーザーの作業をサポートします。例えば、コンテンツの作成や要約、プレゼンテーション用のカスタム画像生成、オンライン会議の内容まとめなどです。

Copilot for Microsoft 365のセットアップガイドを実行してみたら……

Copilot for Microsoft 365を利用するためのセットアップ方法は複数あります。その1つが「Microsoft 365管理センター」の「Microsoft Copilot for Microsoft 365セットアップガイド」(旧称、Microsoft 365 Copilotセットアップガイド)」です(画面1)。

