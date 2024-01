import yaml

from yaml import dump, dump_all, safe_dump, safe_dump_all

from yaml import safe_load, full_load, unsafe_load

from pathlib import Path # ファイルの内容の確認用



# 文字列に出力

lst = [0, 1, 2]

result = dump(lst) # 文字列に出力

print(result)

# 出力結果:

#- 0

#- 1

#- 2

#



# ファイルに出力

with open('sample.yaml', 'w') as f:

dump(lst, f) # ファイルに出力

print(Path('sample.yaml').read_text())

# 出力結果:

#- 0

#- 1

#- 2

#



# 複数のYAMLドキュメントを出力

lst = [['foo', 'bar', 'baz'], [0, 1, 2]]

result = dump_all(lst)

print(result)

# 出力結果(「---」はYAMLドキュメントの開始を示す):

#- foo

#- bar

#- baz

#---

#- 0

#- 1

#- 2



result = dump_all(lst, explicit_start=True, explicit_end=True)

print(result)

# 出力結果(「---」はYAMLドキュメントの開始を、「...」は終了を示す):

#---

#- foo

#- bar

#- baz

#...

#---

#- 0

#- 1

#- 2

#...



# リスト

l = ['foo', 'bar', 1, 2, 3]

result = dump(l)

print(result)

# 出力結果:

#- foo

#- bar

#- 1

#- 2

#- 3



# タプル

t = ('kawasaki', 170, 65.0)

result = dump(t)

print(result)

# 出力結果:

#!!python/tuple

#- kawasaki

#- 170

#- 65.0

tmp = safe_load(result) # yaml.constructor.ConstructorError例外

tmp = full_load(result)

print(tmp) # ('kawasaki', 170, 65.0)



result = safe_dump(t) # safe_dump関数が生成するタグはYAML標準のものだけ

print(result)

# 出力結果:

#- kawasaki

#- 170

#- 65.0



# 辞書

d = {'a': 0, 'b': 1}

result = dump(d)

print(result)

# 出力結果:

#a: 0

#b: 1



# 集合

s = {'a', 'b', 'c'}

result = dump(s)

print(result)

# 出力結果:

#!!set

#a: null

#b: null

#c: null



result2 = safe_dump(s)

print(result2)

# 出力結果:

#!!set

#a: null

#b: null

#c: null



# 辞書のリスト

lst = [{'a': 0, 'b': 1}, {'x': 'foo', 'y': 'bar'}]

result = dump(lst)

print(result)

# 出力結果:

#- a: 0

# b: 1

#- x: foo

# y: bar



# 辞書を値とする辞書

d = {'foo': {'a': 0, 'b': 1}, 'bar': {'x': 'X', 'y': 'Y'}}

result = dump(d)

print(result)

# 出力結果:

#bar:

# x: X

# y: Y

#foo:

# a: 0

# b: 1



# ユーザー定義クラスのインスタンスを出力

class Foo(yaml.YAMLObject):

yaml_tag = '!Foo'

def __init__(self, x, y):

self.x = x

self.y = y



f = Foo(10, 20)

result = dump(f)

print(result)

# 出力結果:

#!Foo

#x: 10

#y: 20



f1 = safe_load(result) # yaml.constructor.ConstructorError例外

f1 = full_load(result) # OK

f1 = unsafe_load(result) # OK



# フロースタイルで出力

lst = [0, 1, 2]

result = dump(lst, default_flow_style=True)

print(result) # [0, 1, 2]



t = ('kawasaki', 170, 65.0)

result = dump(t, default_flow_style=True)

print(result) # !!python/tuple [kawasaki, 170, 65.0]



d = {'a': 0, 'b': 1}

result = dump(d, default_flow_style=True)

print(result) # {a: 0, b: 1}



lst = [{'a': 0, 'b': 1}, {'x': 'foo', 'y': 'bar'}]

result = dump(lst, default_flow_style=True)

print(result) # [{a: 0, b: 1}, {x: foo, y: bar}]