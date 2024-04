param characterSetServer string = 'utf8mb4' // Azure MySQLの文字コード

param collationServer string = 'utf8mb4_0900_ai_ci' // ↑の照合順序

param slowQueryLog bool = false // スロークエリログを取得するか否か

param longQueryTime int = 10 // スロークエリかどうかのしきい値(秒)

param sqlModes array = [

// SQL Modeの一覧

'ONLY_FULL_GROUP_BY'

'STRICT_TRANS_TABLES'

'NO_ZERO_IN_DATE'

'NO_ZERO_DATE'

'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO'

]

var configs = [

{

name: 'character_set_server'

value: characterSetServer

}

{

name: 'collation_server'

value: collationServer

}

{

name: 'slow_query_log'

value: slowQueryLog ? 'ON' : 'OFF'

}

{

name: 'log_slow_admin_statements'

value: slowQueryLog ? 'ON' : 'OFF'

}

{

name: 'long_query_time'

value: string(longQueryTime)

}

{

name: 'sql_mode'

value: join(sqlModes, ',')

}

]



// リソース生成: サーバパラメーター(システム変数)の変更

resource configuration 'Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers/configurations@2023-06-30' = [

for config in configs: {

parent: mySQLServer // ひも付けるAzure MySQLのリソース

name: config.name

properties: {

value: config.value

}

}

]