from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer

from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet

from reportlab.rl_config import defaultPageSize

from reportlab.lib.units import inch

from reportlab.pdfbase import pdfmetrics

from reportlab.pdfbase.cidfonts import UnicodeCIDFont



PAGE_HEIGHT=defaultPageSize[1]

PAGE_WIDTH=defaultPageSize[0]

styles = getSampleStyleSheet()



pdfmetrics.registerFont(UnicodeCIDFont('HeiseiMin-W3'))

pdfmetrics.registerFont(UnicodeCIDFont('HeiseiKakuGo-W5'))



def make1stPage(canvas, doc):

canvas.saveState() # canvasの状態を保存

canvas.setFont('HeiseiKakuGo-W5', 16) # 文書タイトルのフォント設定

canvas.drawCentredString(PAGE_WIDTH/2.0, PAGE_HEIGHT-108, doc.title)

canvas.setFont('HeiseiKakuGo-W5', 8) # ページ番号のフォント設定

page_num = f'Page 1 : {doc.title}' # ページ番号

canvas.drawString(inch, 0.75 * inch, page_num) # ページ番号の描画

canvas.restoreState() # canvasの状態を復元



def makeLaterPages(canvas, doc):

canvas.saveState() # canvasの状態を保存

canvas.setFont('HeiseiKakuGo-W5', 8) # ページ番号のフォント設定

page_num = f'Page {doc.page} : {doc.title}' # ページ番号

canvas.drawString(inch, 0.75 * inch, page_num) # ページ番号の描画

canvas.restoreState() # canvasの状態を復元



def buildPDF():

doc = SimpleDocTemplate('sample.pdf') # sample.pdfファイルを作成

doc.title = 'SimpleDocTemplateを使ったPDF作成のテスト' # 文書タイトル

Story = [Spacer(1, 2 * inch)] # Storyに本文を追加していく(最初は余白)

style = styles["Normal"] # 通常のスタイルを取得

style.fontName = "HeiseiMin-W3" # 本文のフォントを指定

style.fontSize = 12 # 本文のフォントサイズを指定

style.leading = 14 # 本文の行間を指定

for i in range(20): # テスト用に段落を20個作成

text = f"これは{i}番目の段落ですよ。" * 20 # 段落の内容

p = Paragraph(text, style)

Story.append(p) # 作成した段落をStoryに追加

Story.append(Spacer(1,0.2*inch)) # 段落間の空きを追加

doc.build(Story, onFirstPage=make1stPage, onLaterPages=makeLaterPages)



buildPDF()