# 準備

from pathlib import Path

Path('test').mkdir(exist_ok=True)

Path('test/foo.txt').write_text('foo')

Path('test/bar.txt').write_text('bar')

Path('test/baz.bin').write_bytes(b'0123456789')

Path('test.txt').write_text('test')



from py7zr import SevenZipFile



# 7z形式に圧縮

archive = SevenZipFile('target.7z', 'w')

archive.write('test/foo.txt') # ファイルをアーカイブに追加

archive.write('test/bar.txt', arcname='bar') # アーカイブ名を指定

archive.write('test/baz.bin') # アーカイブ名を指定

archive.close()



archive = SevenZipFile('target.7z', 'w')

archive.writeall('test') # testディレクトリ以下を全てアーカイブ

archive.close()



# コンテキストマネジャーとして使用

with SevenZipFile('target.7z', 'w') as archive:

archive.writeall('test') # testディレクトリ以下を全てアーカイブ



with SevenZipFile('target.7z', 'w') as archive:

archive.writeall('test', arcname='data') # アーカイブ名を指定



with SevenZipFile('target.7z', 'w') as archive:

archive.writeall('test', arcname='') # アーカイブ名を空にする



# アーカイブに追記

with SevenZipFile('target.7z', 'a') as archive: # 追記モード

archive.write('test.txt') # ファイルをアーカイブに追加



# 排他モードでのアーカイブ作成は未サポート(NotImplementedError例外)

with SevenZipFile('target.7z', mode='x') as archive:

archive.writeall('test')



# パスワードの指定

with SevenZipFile('target.7z', 'w', password='password') as archive:

archive.writeall('test')



# 圧縮方法の指定

from py7zr import FILTER_LZMA2, FILTER_DEFLATE

filters = [{'id': FILTER_DEFLATE}]

with SevenZipFile('target.7z', 'w', filters=filters) as archive:

archive.writeall('test')