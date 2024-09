// ファイル: traf.azuredeploy.bicep(6/6)



////////// メメトリックアラートをTraffic Managerに加える //////////



param endpointStatus int = 1 // Endpoint Status by Endpoint(1を切ったら異常)



var metricAlertParams = [

{

name: 'Endpoint Status Falls Down at ${trafName}'

description: '${trafName} で「Endpoint Status」の最小値が ${endpointStatus} を下回りました'

severity: 2

evaluationFrequency: 'PT1M'

windowSize: 'PT5M'

metricTitle: 'metric_min_endpoint_status_lt_${endpointStatus}_in_1m'

threshold: endpointStatus

metricName: 'ProbeAgentCurrentEndpointStateByProfileResourceId'

operator: 'LessThan'

timeAggregation: 'Minimum'

}

]



// モジュール: メトリックアラートのリソース生成

param monitorActionGroupRG string

param monitorActionGroupName string



module MetricAlertsModule './metricalert.azuredeploy.bicep' = [

for (metricAlert, i) in metricAlertParams: {

name: '${deployment().name}-metricAlert-${i+1}'

params: {

parent: {

id: trafficManagerProfile.id

name: trafficManagerProfile.name

type: trafficManagerProfile.type

}

ma: metricAlert

monitorActionGroupRG: monitorActionGroupRG

monitorActionGroupName: monitorActionGroupName

}

}

]