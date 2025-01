mylist = [0, 1]



first, second, *last = mylist # 変数の個数は3、リストの要素数は2

print(first, second, last) # 0 1 []



mylist = [0, 1, 2, 3]

first, second, *last = mylist # 変数の個数は3、リストの要素数は4

print(first, second, last) # 0 1 [2, 3]



mylist = [0, 1]

first, second, third, *last = mylist # ValueError