from time import time

from random import randint



def time_reverse_list(func, data_count=10000, exec_count=10000):

mylist = [randint(0, 100) for _ in range(data_count)]

start = time()

for _ in range(exec_count):

func(mylist)

end = time()

return func.__name__, end - start



def use_reverse(mylist):

mylist.reverse()



def use_reversed_func_0(mylist):

result = reversed(mylist)



def use_reversed_func_1(mylist):

result = list(reversed(mylist))



def use_slice(mylist):

result = mylist[::-1]



def use_list_comprehension_0(mylist):

result = [mylist[-idx] for idx in range(1, len(mylist) + 1)]



def use_list_comprehension_1(mylist):

tmp = mylist.copy()

result = [tmp.pop() for idx in range(len(tmp))]



def use_for_loop_0(mylist):

result = []

for item in mylist:

result.insert(0, item)



def use_for_loop_1(mylist):

tmp = mylist.copy()

result = []

for _ in range(len(tmp)):

result.append(tmp.pop())



def use_while_loop(mylist):

tmp = mylist.copy()

result = []

while tmp:

result.append(tmp.pop())



def use_sorted_func(mylist):

result = [x for _, x in sorted(enumerate(mylist), reverse=True)]



funcs = [use_reverse, use_reversed_func_0, use_reversed_func_1, use_slice,

use_list_comprehension_0, use_list_comprehension_1,

use_for_loop_0, use_for_loop_1, use_while_loop, use_sorted_func]



for func in funcs:

name, t = time_reverse_list(func)

print(f'{name[4:]}: {t:.6f}')