import boto3

import logging



try:

s3_client = boto3.client(

's3',

aws_access_key_id='aws_access_key_id',

aws_secret_access_key='aws_secret_access_key',

region_name='aws_region'

)

logging.info('S3クライアントの初期化に成功しました。')

except Exception as e:

logging.error(f'S3クライアントの初期化中にエラーが発生しました: {e}')

exit(1)



try:

s3_client.upload_file('file_path', 's3_bucket_name', 's3_key')

logging.info(f'ファイルをアップロードしました: {file_path} -> s3://{s3_bucket_name}/{s3_key}')

except Exception as e:

logging.error(f'ファイルのアップロード中にエラーが発生しました: {file_path} -> s3://{s3_bucket_name}/{s3_key}, エラー: {e}')

exit(2)