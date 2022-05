# 複数の条件が全て成立するかどうかをチェック:and演算子

a = 'foo'

b = 'bar'



if a == 'bar' and b == 'foo': # False and False == False

print('bar foo')

elif a == 'bar' and b == 'bar': # False and True == False

print('bar bar')

elif a == 'foo' and b == 'foo': # True and False == False

print('foo foo')

elif a == 'foo' and b == 'bar': # True and True == True

print('foo bar')

else:

print('other')



# 複数の条件のいずれかまたは全てが成立するかどうかをチェック:or演算子

a = 'foo'

b = 'bar'



if a == 'bar' or b == 'foo': # False or False == False

print('bar or foo')

elif a == 'bar' or b == 'bar': # False or True == True

print('bar or bar')

elif a == 'foo' or b == 'foo': # True and False == True

print('foo or foo')

elif a == 'foo' or b == 'bar': # True and True == True

print('foo or bar')

else:

print('other')



# 短絡評価

def f():

print('f called')



x = 1

if x == 1 and f(): # f called

pass



if x == 0 and f():

pass



if x == 1 or f():

pass



if x == 0 or f(): # f called

pass



# 3つ以上の条件(and演算子とor演算子の組み合わせ)

values = [(150, 200, 100), (200, 300, 100), (0, 0, 300)]



for x, y, z in values:

if 100 <= x and 300 <= y or 200 < z:

print('foo')

else:

print('bar')

# 出力結果:

# bar

# foo

# foo



# 演算子の優先順位

a, b, c = 2, 1, 0



if result := a or b and c: # and > orなので「b and c」が先に評価される

print('True:', result)

else:

print('False:', result)

# 出力結果:

# True: 2



if result := not a or b and c: # 「not a」「b and c」「結果1 or 結果2」の順

print('True:', result)

else:

print('False:', result)

# 出力結果:

# False: 0



# and演算子を省略

# and演算子を省略していない書き方

n = 156

if 0 <= n and n < 100: # どちらも不成立

print('0 <= n < 100')

elif 100 <= n and n < 150: # 一方だけが成立

print('100 <= n < 150')

elif 150 <= n and n < 200: # どちらも成立

print('150 <= n < 200')



# 上のコードは下のようにも書ける

n = 156

if 0 <= n < 100: # どちらも不成立

print('0 <= n < 100')

elif 100 <= n < 150: # 一方だけが成立

print('100 <= n < 150')

elif 150 <= n < 200: # どちらも成立

print('150 <= n < 200')