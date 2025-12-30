＠ITでは、アプリケーション開発やAI（人工知能）、セキュリティ、クラウド、ネットワーク、サーバ＆ストレージなど、ITに関わるさまざまなテーマの記事を日々取り上げています。こうした中で、どのような動向や技術が関心を集めたのでしょうか。

本稿では2025年に公開された記事の中から、「開発」分野で特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

GitHubは、ソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」を使用する開発者の動向を調査した年次レポート「Octoverse 2025」を公開した。

ユーザーが契約したソフトウェアの上で動くシステムを開発し、保守管理しているベンダーが訴えられた。自社開発部分以外の原因による不具合にベンダーは責任を負わなければいけないのだろうか――。

国土交通省は、APIの知識不要で、自然言語による対話形式で「国土交通データプラットフォーム」からデータ検索が可能なMCPサーバを公開した。

ChatGPTやGeminiなどのLLM（大規模言語モデル）は、翻訳や企画案の相談、文章の要約などビジネスシーンでも大いに役立つツールとなっている。しかし、個人情報や社内情報などを扱いたい場合は、情報漏えいなどのセキュリティ面に不安を感じることも多い。そこで、商用利用も無料になったLM Studioをインストールして、ローカルLLMを実行してみよう。

トヨタシステムズは、日本IBMの支援を受け、生成AIツール「TG4X」を活用して次世代人材が基幹システム開発に取り組む「レガシーコードラボ」を設立した。

「開発者体験の最前線を走るMicrosoftだが、AI技術の進化は新たな波を生み出している」――調査会社のRedMonkは、LLMの台頭がコードエディタに及ぼしているトレンドの変化や、開発者が注目する次世代コードエディタに関する見解を発表した。

Microsoftは、Visual StudioでもGitHub Copilotの無料プランであるGitHub Copilot Freeが利用可能になったと明らかにした。

サーバーワークスは、ITエンジニアの生成AI導入による働き方とスキルの変化を調査した結果を公表した。業務内容と求められるスキルの双方で「変化」を感じる回答が8割超に達した。

GitHubは、レガシーコードを扱うときにAIコーディングアシスタント「GitHub Copilot」がどのように役立つかや、GitHub Copilotを用いてレガシーコードを文書化したり説明したりする方法、これらを実施する際に留意すべきベストプラクティスを公式ブログで解説した。

気軽に試せるラップトップ環境で、チャットbotを提供するオールインワンの生成AI環境構築から始め、Kubernetesを活用した本格的なGPUクラスタの構築やモデルのファインチューニングまで解説する本連載。今回は、「Visual Studio Code」と「Ollama」を活用し、Visual Studio Codeでローカルモデルに対してコードの生成や修正、レビューを指示したり、AIエージェントモードでコーディングさせたりする方法を解説します。

GitHubによる開発言語の調査記事に大きな反響があった他、ローカル環境でAIを実行できる「LM STudio」や「Ollama」といったAI関連の開発環境構築にまつわる記事が支持を集めました。また既存システムの更改、改修といった場面でいかにAIを取り入れられるかといったテーマにも注目が集まるなど、開発を巡る話題でもAIが注目された1年となりました。