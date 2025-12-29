＠ITでは、アプリケーション開発やAI（人工知能）、セキュリティ、クラウド、ネットワーク、サーバ＆ストレージなど、ITに関わるさまざまなテーマの記事を日々取り上げています。こうした中で、どのような動向や技術が関心を集めたのでしょうか。

本稿では2025年に公開された記事の中から、「システム運用管理」分野で特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

2025年10月14日にWindows 10がサポート終了。まだWindows 10を利用している場合、Windows 11にアップグレードするか、拡張セキュリティ更新プログラムに登録してWindows 10の延命を図らないと、安全にPCを利用できなくなってしまう。推奨はできないが、システム要件を満たさないPCをWindows 11にアップグレードして使い続けたいという要望もあるだろう。そのような場合、要件チェックをバイパスしてWindows 11にアップグレードすることも可能だ。その方法を幾つか紹介しよう。

PCの動作が重くなったり、不調を感じたりしたら、多くの人はタスクマネージャーを起動して、CPUの使用率やメモリの使用量が異常に高くなっていないかどうかを確認するのではないだろうか。しかし、タスクマネージャーの示す情報だけでは、具体的に「何」が原因となっているのか分からないことも多い。そこで活躍するのがWindows 11の診断ツール「リソースモニター」だ。本Tech TIPSではリソースモニターを起動する方法から使用法まで解説しよう。

2025年10月14日に公式サポートが終了したWindows 10。Windows 11にアップグレードができない旧式PCのOSを入れ替え、継続利用したいと考える人が多数派を占めることが分かった。

長年Windows 10を使ってきた人にとって、デスクトップから［PC］アイコン（旧：［マイコンピューター］アイコン）が消えたことや、［スタート］メニューの大幅なデザイン変更は、作業効率を下がる要因になりがちだ。そこで本Tech TIPSでは、デスクトップの象徴である［PC］アイコンを復活させる方法や、［スタート］メニューに「コントロールパネル」などのよく使う項目を追加する設定方法を紹介する。

Windows 10が2025年10月14日にサポート終了を迎える。ただ、すぐにWindows 11に移行できない人もそれなりにいるのではないだろうか。そのような人は、セキュリティ更新プログラムを期間限定で提供してもらえる「拡張セキュリティ更新プログラム」に登録するとよい。条件を満たせば、無料で登録できるので、Windows 11への移行に猶予が欲しい人は、登録するとよい。本稿では、登録のための条件や登録方法について解説する。

2025年10月14日（米国時間）にWindows 10のサポートが終了した。Windows 11に移行できない人向けの救済措置「拡張セキュリティ更新プログラム（ESU）」の販売がMicrosoft Storeで開始された。しかし、多くの個人ユーザーはOneDriveバックアップで無料入手可能だ。では、購入が必要なのは誰か？ 本Tech TIPSでは、有償版と無償版の違い、ローカルアカウントでの有効化方法を解説する。購入前に無料で済むかどうか確認しよう。

Linuxカーネル開発とコミュニティー参加を学べる、無料の初心者向けオンライン講座が提供開始になった。

前回はキャラクタベースのユーザーインタフェース（CUI）の話をした。今回は、現在広く使われている「グラフィカルユーザーインタフェース」（GUI）、要するにウィンドウシステムの話をしよう。

LPI-Japanは、Linux技術者認定「LinuC」レベル3を刷新し、「プラットフォームスペシャリスト」「セキュリティスペシャリスト」の2認定を新設した。柔軟性や可用性を両立させたプラットフォーム構築・運用や、高度なセキュリティスキルを証明する体系に移行する。

Microsoftは2025年11月に開催した年次イベント「Microsoft Ignite 2025」で、生成AIやAIエージェントの普及を見据えたWindowsの新たな進化構想を発表した。企業が簡単かつ安全にAIを活用できる基盤として、Windowsを「AIのキャンバス」と位置付けている。

2025年は10月に「Windows 10」のサポートが終了したことで、「Windows 11」へのアップグレードや基本操作、トラブル対応に関する記事が人気を集めました。一方で「Linux」への注目も再び高まり、Windows 10のサポートが切れた旧式のPCをLinuxで再利用したいといった記事や、新たにLinuxカーネルを学ぶための無料オンライン講座の記事がよく読まれました。

情報システム部門にとってクライアントOSの移行／アップグレード作業は重要な業務の一つ。移行後もさまざまな課題やトラブルが発生するため、今後も＠ITではWindows 11の話題を丁寧にフォローしていきます。