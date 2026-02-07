「ChatGPT」への入力禁止情報や、総務省によるデータサイエンスの無料オンライン講座など、AI（人工知能）関連の記事が注目を集めました。また、LLM（大規模言語モデル）の実行遅延対策として、AIアプリケーションとの通信を一元的に管理、制御する基盤「AI Gateway」を活用する記事も関心を集めるなど、AI技術の進化と活用に関する話題が目立った1週間でした。

本稿では2026年1月19〜25日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

ESETは、ChatGPTの利用に伴うセキュリティとプライバシーのリスクをまとめた包括的なガイドを公開した。7つの大きなリスクや共有禁止情報の「レッドリスト」、10の保護習慣を解説している。

総務省は、データサイエンスに関するオンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」を開講した。統計オープンデータを活用したデータ分析の手法を学べる。受講登録は、2026年2月23日まで。

気軽に試せるラップトップ環境で、チャットbotを提供するオールインワンの生成AI環境構築から始め、Kubernetesを活用した本格的なGPUクラスタの構築やモデルのファインチューニングまで解説する本連載。今回は、LLMアプリケーション開発や運用で避けて通れない課題を、AI Gatewayで解決するアプローチを解説します。

Windows 11は利便性と引き換えに、膨大なユーザーデータをMicrosoftへ送信する仕様だ。本Tech TIPSでは、「2024 Update（24H2）」と「2025 Update（25H2）」に対応したプライバシー設定の見直し術を解説する。診断データや検索履歴、AI機能「Recall」まで、情報送信を最小限に抑え、PCをより安全・快適に使うための必須項目を取り上げた。

Windows 11に標準搭載された「使わないアプリ」や「不要なバックグラウンド機能」に、PCの動作を邪魔されてはいないだろうか。GitHubで公開されているオープンソースツール「Sparkle」を使えば、ボタン1つで不要なアプリの削除や、システムの最適化が可能だ。PC本来の性能を引き出す、最強ツールの使い方を解説する。

ノーコード／ローコードでAIアプリを構築できるオープンソースプラットフォーム「Dify」を活用して、AIワークフローを構築する本連載。初回は、WebページやPDFをスクレイピングし、その内容を前処理してから要約するワークフローの作成方法を解説します。

Cloudflareは、2025年11月18日と12月5日に発生した2件の重大なネットワーク障害を受け、インシデント再発防止プラン「コードオレンジ：フェイルスモール」を発表した。

2026年10月に向けて、Python 3.15の開発は順調に進んでいるようです（いろいろあるようですが）。5番目のαリリースが出たこのタイミングで今後のスケジュールやPEPを基にどんな機能が追加されそうかをまとめてみました。

チャットAIを狙う新手の攻撃「Reprompt」は、1クリックで命令が注入され、裏側で情報流出が連鎖し得る点が厄介。気付かないうちに被害が進む仕組みと、開発者が押さえるべき対策の考え方を整理する。

この情熱まで、AIに奪われてたまるか！

AIのセキュリティや活用方法に関心が集まる一方、「Windows 11」のプライバシー設定や最適化に関する記事も多く読まれました。常に変化するIT環境において、最新の脅威や対策を把握し、安全かつ効率的なシステム運用を実現するために、継続的な情報収集が不可欠です。