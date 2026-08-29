生成AIの活用が「検証」から「現場の実践・全社展開」へと移行する中、開発プロセスやセキュリティのあり方が劇的に変化しています。強力なAIエージェントツールのガバナンス構築や、AI時代におけるプログラミング言語の選定など、エンジニアのキャリアや組織の開発体制に直結する関心も急速に高まっています。

一方で、インフラ領域では「脱VMware」に伴うオンプレミス人材の不足や、LLM（大規模言語モデル）を悪用した超高速サイバー攻撃への脅威など、足元の運用・セキュリティ構造の再構築も待ったなしの状況です。AIの実装ノウハウからレガシーインフラの課題克服まで最前線が浮き彫りとなっています。

2026年8月10日〜16日に＠ITで公開された記事のうち、特に注目を集めた10本を、アクセス数や反応を基にランキング形式でご紹介します。

「AIを使わない選択自体がビジネスリスク」と断言するメルカリ。同社は2026年5月、「Claude Code」「Claude Cowork」の全社展開に踏み切った。だが、ローカルファイルの操作やOSコマンドまで実行できる強力なツールの配布は、ガバナンスの課題も伴う。全社のAI活用を支える同社の「仕組み」に迫る。

オフィス系職種を対象に実施された調査で、明確に生産性向上の成果が出ている層は約2割にとどまっていることが分かった。その他の8割との間には、利用方法の違いが見られたという。

新東京病院は老朽化したネットワークを刷新し、これまで抱えてきた保守費用や運用上の課題を解消した。何をどのように見直したのか。

生成AIの普及で「コードを書く力」の意味が変わりつつあります。新人であれば、どのプログラミング言語を学ぶべきなのでしょうか。人気や話題性、求人数、案件単価といった視点から、最新ランキングを基に「学んで損しない言語」を整理します。

Microsoftは、「Visual Studio Code」における「GPT-5.5」モデル向けシステムプロンプトのチューニング効果を、本番環境で実験、検証した結果を公式ブログで報告した。

「脱VMware」を巡って現場を回る中で、もう一つ気になる問題が見えてきました。それはオンプレミスインフラを担う人材の不足です。背景には何があるのでしょうか。現場で見えてきた変化から考えてみたいと思います。

清水建設はクラウドETLサービスの導入により、厳格なセキュリティ要件を満たしながらクラウドデータ基盤を構築した。

サイバー攻撃への備えを「侵入を防ぐこと」だけで考えていないだろうか。ニチレイの事例が浮き彫りにしたのは、1社のシステム障害が取引先や顧客まで巻き込み、復旧の判断さえIT部門だけでは完結しない現実だ。では、企業は何を基準に「復旧」を考えるべきなのか。

南海電気鉄道と日立製作所は、日立独自技術「CMOSアニーリング」を活用し、鉄道の乗務員・車両の運用計画を自動作成するシステムの構築を始める。熟練者の手作業に依存してきた計画づくりを自動化し、業務負荷の軽減を図る。

Sysdigは、LLMを活用してAWS環境への侵入を自動化する攻撃を観測した。攻撃者は約8分で管理者権限を奪取し、19個のAWSプリンシパルを横断的に侵害した。

生成AIの全社的な導入や開発プロセスの高度化が進む一方で、ツールや基盤を刷新するだけでは解決できない「人材」「ガバナンス」「組織プロセス」の問題が浮き彫りになっています。

技術の価値を最大限に引き出すには、ツールを使いこなす知識だけでなく、インフラやセキュリティの設計を見直す努力が欠かせません。技術の急速な進化に惑わされず、自社の本質的な課題に立ち返って変革していくことが、ITエンジニア個人はもちろん組織にとっても最大の強みとなるはずです。