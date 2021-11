import numpy as np ma5, ma25 = df['ma5'], df['ma25'] cross = ma5 > ma25 cross_shift = cross.shift(1) temp_gc = (cross != cross_shift) & (cross == True) temp_dc = (cross != cross_shift) & (cross == False) gc = [m if g == True else np.nan for g, m in zip(temp_gc, ma5)] dc = [m if d == True else np.nan for d, m in zip(temp_dc, ma25)] df["gc"], df["dc"] = gc, dc