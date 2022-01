def hypartune_DNN1(config, checkpoint_dir=None):

torch.manual_seed(2)

random.seed(2)

global INPUT_SIZE, OUTPUT_SIZE



if checkpoint_dir:

checkpoint = os.path.join(checkpoint_dir, "checkpoint")

model_state, optimizer_state = torch.load(checkpoint)

net.load_state_dict(model_state)

optimizer.load_state_dict(optimizer_state)



datasets = get_datasets()

train_sets, val_sets = datasets[1] # [0] for Regression, [2] for DNN2

trainloader = DataLoader(train_sets, batch_size=config['batch_size'])

valloader = DataLoader(val_sets, batch_size=config['batch_size'])



net = DNN1(INPUT_SIZE, config['l1'], OUTPUT_SIZE)



criterion = nn.BCELoss()

optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=config['lr'])



for epoch in range(config['epochs']):

running_loss = 0.0



for cnt, (X, y) in enumerate(trainloader, 1):

optimizer.zero_grad()



pred = net(X.float())

loss = criterion(pred.reshape(-1), y.float())

loss.backward()

optimizer.step()

running_loss += loss.item()



print(f'[{epoch:4d}] loss: {running_loss / cnt:.4f}')



val_loss = 0.0

predicts = []

labels = []

with torch.no_grad():

for cnt, (val_X, val_y) in enumerate(valloader, 0):

pred = net(val_X.float())

loss = criterion(pred.reshape(-1), val_y.float())

val_loss += loss.item()

pred[pred >= 0.5] = 1

pred[pred < 0.5] = 0

predicts.extend(pred)

labels.extend(val_y)



result = [p == t for p, t in zip(predicts, labels)]

accuracy = sum(result) / len(predicts)

val_loss_avg = val_loss / cnt



with tune.checkpoint_dir(step=epoch) as checkpoint_dir: # using default dir

path = os.path.join(checkpoint_dir, 'checkpoint')

torch.save(

(net.state_dict(), optimizer.state_dict()), path)



tune.report(loss=val_loss_avg, accuracy=accuracy)



print('Finished Training')