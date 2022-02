preds = [clf.predict(df_test) for clf in clfs]

result = sum(preds)

result[result <= 2] = 0

result[result > 2] = 1

print(f'{sum(result)} / {len(result)} = {sum(result) / len(result)}')



submission = pd.read_csv('../input/titanic/test.csv')

submission['Survived'] = result

drop_columns = ['Pclass', 'Name', 'Sex', 'Age', 'SibSp', 'Parch', 'Ticket',

'Fare', 'Cabin', 'Embarked']

submission = submission.drop(drop_columns, axis=1)

submission.to_csv('submission_sklearn.csv', index=False)