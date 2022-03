from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

('生徒', '数学', '物理', '英語'),

('A', 82, 79, 32),

('B', 68, 58, 48),

('C', 66, 84, 71),

('D', 75, 52, 62),

('E', 28, 29, 44),

('F', 34, 28, 61),

('G', 96, 62, 68),

('H', 46, 54, 58),

('I', 20, 35, 51),

('J', 48, 55, 33)

]



for v in values:

ws.append(v)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart import Reference, ScatterChart, Series



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



chart = ScatterChart()

xvalues = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

for idx in range(cmin+2, cmax+1):

values = Reference(ws, min_col=idx, min_row=rmin, max_row=rmax)

series = Series(values, xvalues, title_from_data=True)

chart.series.append(series)



chart.title = '数学と物理/英語との相関' # グラフタイトル

chart.x_axis.title = '数学の点数' # 軸ラベル

chart.y_axis.title = '物理/英語の点数'

chart.anchor = 'A13' # グラフの表示位置

chart.width = 16 # グラフのサイズ

chart.height = 8

ws.add_chart(chart)

wb.save('sample_chart.xlsx')



symbols = ['triangle', 'diamond']

colors = ['0000FF', 'FF0000']



# マーカーの設定とグラフの線の削除

# 設定可能な値:'x', 'auto', 'picture', 'star', 'diamond', 'plus', 'dot',

# 'square', 'dash', 'triangle', 'circle'

for ser, sbl, col in zip(chart.ser, symbols, colors):

ser.marker.size = 10

ser.marker.symbol = sbl

ser.marker.graphicalProperties.solidFill = col # マーカーの塗りつぶし色

ser.marker.graphicalProperties.line.solidFill = col # マーカーの線色

ser.graphicalProperties.line.noFill = True # グラフの線を削除(マーカーのみに)

wb.save('sample_chart.xlsx')