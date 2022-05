# 浮動小数点数の精度を変更する

n = 123.4567



result = f'{n:.5f}'

print(result) # 123.45670



precision = 5

result = f'{n:.{precision}f}'

print(result) # 123.45670



for precision in range(5):

result = f'{n:.{precision}f}'

print(result)

# 出力結果:

#123

#123.5

#123.46

#123.457

#123.4567



# 2進/10進/16進の切り替え

n = 2050



for flg in ['b', 'd', 'x']:

tmp = "_b" if flg == "b" else "#08x" if flg == "x" else "+08d"

result = f'{n:{tmp}}'

print(result)

# 出力結果:

#1000_0000_0010

#+0002050

#0x000802