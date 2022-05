# 位置専用パラメーターの指定

def positional_only(a, b, /, c, d): # aとbにはキーワード引数として値を渡せない

print(f'a: {a}, b: {b}, c: {c}, d: {d}')



positional_only(1, 2, c=3, d=4) # OK: a: 1, b: 2, c: 3, d: 4

positional_only(a=1, b=2, c=3, d=4) # TypeError



# キーワード専用パラメーターの指定

def keyword_only(a, b, *, c, d): # cとdにはキーワード引数としてしか値を渡せない

print(f'a: {a}, b: {b}, c: {c}, d: {d}')



keyword_only(1, 2, c=3, d=4) # OK: a: 1, b: 2, c: 3, d: 4

keyword_only(1, 2, 3, 4) # TypeError



# 位置専用とキーワード専用の混在

def pos_and_kw(a, b, /, c, d, *, e, f): # cとdはどちらでもよい

print(f'a: {a}, b: {b}, c: {c}, d: {d}, e: {e}, f: {f}')



pos_and_kw(1, 2, 3, 4, f=6, e=5) # OK: a: 1, b: 2, c: 3, d: 4, e: 5, f: 6

pos_and_kw(1, 2, f=6, e=5, d=4, c=3) # OK