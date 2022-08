import json



# json.load関数を使ったjsonファイルの読み込み

with open('di.json') as f:

di = json.load(f)



print(di['name']) # deep insider:キーを指定して値を取得



for k, v in di.items(): # キー/値の組を列挙

print(f'{k}: {v}')

# 出力結果:

#name: deep insider

#url: https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/

#staffs: [{'name': '一色', 'age': 40}, {'name': 'かわさき', 'age': 60}]



# json.dump関数を使ったJSONファイルへの書き出し

with open('tmp.json', 'wt') as f:

json.dump(di, f)



# 書き出した内容を確認

with open('tmp.json') as f:

print(f.read())

# 出力結果:

#{"name": "deep insider", "url": "https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/

#", "staffs": [{"name": "\u4e00\u8272", "age": 40}, {"name": "\u304b\u308f\u3055

#\u304d", "age": 60}]}



# 非ASCII文字を\uXXXX形式にエスケープしない

with open('tmp.json', 'wt') as f:

json.dump(di, f, ensure_ascii=False)



with open('tmp.json') as f:

print(f.read())

# 出力結果:

#{"name": "deep insider", "url": "https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/

#", "staffs": [{"name": "一色", "age": 40}, {"name": "かわさき", "age": 60}]}



# 整形して(インデント付きで)ファイルへ書き出し

with open('tmp.json', 'wt') as f:

json.dump(di, f, indent=2, ensure_ascii=False)



with open('tmp.json') as f:

print(f.read())

# 出力結果:

#{

# "name": "deep insider",

# "url": "https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/",

# "staffs": [

# {

# "name": "一色",

# "age": 40

# },

# {

# "name": "かわさき",

# "age": 60

# }

# ]

#}



# json.dumps関数を使ったJSON形式の文字列へのエンコード

json_str = json.dumps(di)

print(json_str)

#{"name": "deep insider", "url": "https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/

#", "staffs": [{"name": "\u4e00\u8272", "age": 40}, {"name": "\u304b\u308f\u3055

#\u304d", "age": 60}]}



json_str = json.dumps(di, indent=2)

print(json_str)

# 出力結果:

#{

# "name": "deep insider",

# "url": "https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/",

# "staffs": [

# {

# "name": "\u4e00\u8272",

# "age": 40

# },

# {

# "name": "\u304b\u308f\u3055\u304d",

# "age": 60

# }

# ]

#}



# json.loads関数を使ったJSON形式の文字列のデコード

json_data = json.loads(json_str)

print(json_data)

#{'name': 'deep insider', 'url': 'https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/subtop/di/

#', 'staffs': [{'name': '一色', 'age': 40}, {'name': 'かわさき', 'age': 60}]}