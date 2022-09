# 関数やメソッドの引数にラムダ式を指定

int_list = [8, 4, -10, 6, -5, -7, -8]

int_list.sort(key=lambda x: x if x >= 0 else -x)

print(int_list) # [4, -5, 6, -7, 8, -8, -10]



d = {

'kawasaki': {'age': 100, 'height': 129, 'weight': 129},

'isshiki': {'age': 25, 'height': 180, 'weight': 68},

'endo': {'age': 34, 'height': 176, 'weight': 72}

}

result = sorted(d.items(), key=lambda x: x[1]['age'])

print(dict(result))

# 出力結果:

#{'isshiki': {'age': 25, 'height': 180, 'weight': 68},

# 'endo': {'age': 34, 'height': 176, 'weight': 72},

# 'kawasaki': {'age': 100, 'height': 129, 'weight': 129}}



# ラムダ式を変数に代入すると、関数のように呼び出せる

is_even = lambda x: True if x % 2 == 0 else False

print(is_even(7)) # False



# ラムダ式を返す関数

is_even = lambda x: True if x % 2 == 0 else False

print(is_even(7)) # False



one_adder = make_adder(1)

print(one_adder(100)) # 101



# 関数定義を使うと上記コードは以下のようになる

def make_adder(x):

def adder(y):

return x + y

return adder