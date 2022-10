from pathlib import Path



# テスト用にディレクトリとファイルを作成

d = Path('mydir')

d.mkdir(exist_ok=True)



f = Path('myfile.txt')

f.touch()



if d.is_dir():

print(f'{d} is a directory')

else:

print(f'{d} is not a directory')

# 出力結果:

#mydir is a directory



if f.is_file():

print(f'{f} is a file')

else:

print(f'{f} is not a file')

# 出力結果:

#myfile.txt is a file



for entry in Path('.').iterdir():

if entry.is_dir():

print(f'{entry} is a directory')

elif entry.is_file():

print(f'{entry} is a file')

else:

print(f'{entry} is not a directory nor file')

# 出力結果:

#test.py is a file

#myfile.txt is a file

#mydir is a directory