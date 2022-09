import numpy as np



A = np.array([[10, 20],

[20, 40]])



print("行列式の値:", np.linalg.det(A))

print("逆行列:", np.linalg.inv(A))

# 出力例

# 行列式の値: 0.0

# ---------------------------------------------------------------------------

# LinAlgError Traceback (most recent call last)

# <ipython-input-5-0d44b3ee5e9e> in <module>

# 4 [20, 40]])

# 5 print("行列式の値:", np.linalg.det(A))

# ----> 6 print("逆行列:", np.linalg.inv(A))

#

# <__array_function__ internals> in inv(*args, **kwargs)

#

# 1 frames

# /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/numpy/linalg/linalg.py in _raise_linalgerror_singular(err, flag)

# 86

# 87 def _raise_linalgerror_singular(err, flag):

# ---> 88 raise LinAlgError("Singular matrix")

# 89

# 90 def _raise_linalgerror_nonposdef(err, flag):

#

# LinAlgError: Singular matrix