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» 2022年09月29日 15時45分 公開

ZoomとMicrosoftの凄まじいシェア争い　両社の得意分野と“第3の巨人”とは2年半で倍増したクラウドユニファイド通信市場

Synergy Research Groupは2022年第2四半期のUCaaS市場の調査結果を発表した。UCaaSは音声や映像、テキストなどの通信を統合したユニファイドコミュニケーションをクラウドサービスとして提供するものだ。MicrosoftとZoomの動向に注目が集まるものの、トップシェア企業はこのどちらでもない。

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　Synergy Research Groupは2022年9月26日（米国時間）、2022年第2四半期のUCaaS（Unified Communications as a Service）市場の調査結果を発表し、MicrosoftとZoomが競うように市場シェアを伸ばしていることを指摘した。この他、UCaaS市場においてBYOC（Bring Your Own Carrier）ソリューションが台頭しているという。

　UCaaSは音声や映像、テキストなどの通信を統合したユニファイドコミュニケーション（UC）をクラウドサービスとして提供するもの。

　2022年第2四半期にUCaaSの加入者数は2021年第2四半期で20％増加した。MicrosoftとZoomがいずれも40％増となり、引き続き市場シェアを拡大した。2019年にはMicrosoftはまだ存在感が小さく、Zoomはサービスを開始したばかりだったが、今では両社の市場シェアは10％程度に達している。

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