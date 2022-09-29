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Synergy Research Groupは2022年9月26日（米国時間）、2022年第2四半期のUCaaS（Unified Communications as a Service）市場の調査結果を発表し、MicrosoftとZoomが競うように市場シェアを伸ばしていることを指摘した。この他、UCaaS市場においてBYOC（Bring Your Own Carrier）ソリューションが台頭しているという。
UCaaSは音声や映像、テキストなどの通信を統合したユニファイドコミュニケーション（UC）をクラウドサービスとして提供するもの。
2022年第2四半期にUCaaSの加入者数は2021年第2四半期で20％増加した。MicrosoftとZoomがいずれも40％増となり、引き続き市場シェアを拡大した。2019年にはMicrosoftはまだ存在感が小さく、Zoomはサービスを開始したばかりだったが、今では両社の市場シェアは10％程度に達している。
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