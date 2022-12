import torch

from diffusers import StableDiffusionPipeline



model_id = 'stabilityai/stable-diffusion-2'



pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(model_id, revision='fp16', torch_dtype=torch.float16)

pipe = pipe.to('cuda')



prompt = 'a photo of an astronaut riding a horse on mars'

image = pipe(prompt).images[0]

image