採用プラットフォームを提供するHiredは2023年2月28日(米国時間)、雇用主や採用候補者を対象に調査した年次調査「Big Transitions in the Tech Industry: 2023 State of Software Engineers」を公開した。

同調査は6万8500人以上のソフトウェアエンジニア候補者の情報、および49万4000件の雇用主とソフトウェアエンジニア候補者のやり取りから、スキル、給与、仕事に関する嗜好などの需要傾向を分析したものだ。また1300人以上のソフトウェアエンジニアと120人の専門家および採用担当者を対象にアンケート調査を実施している。

テクノロジー業界は15万人以上が失職も、雇用需要は衰えず

同調査によると、2022年にテクノロジー業界でレイオフが相次いだ結果、15万人以上が失職したという。

