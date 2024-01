a = np.array([-1, 0, 1], dtype='datetime64[s]')

for item in a:

print(f'{item.astype(int): 2}: {item}')

# 出力結果:

#-1: 1969-12-31T23:59:59

# 0: 1970-01-01T00:00:00

# 1: 1970-01-01T00:00:01



b = np.array([-1, 0, 1], dtype='datetime64[D]')

for item in b:

print(f'{item.astype(int): 2}: {item}')

# 出力結果:

#-1: 1969-12-31

# 0: 1970-01-01

# 1: 1970-01-02