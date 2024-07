# べき乗を計算する3つの方法

base = 2

exp = 10



# **演算子を使う

r = base ** exp

print(r) # 1024



# 組み込みのpow関数を使う

r = pow(base, exp)

print(r) # 1024



# mathモジュールのpow関数を使う

import math



r = math.pow(base, exp)

print(r) # 1024.0:math.pow関数では引数は浮動小数点数値に変換される



# 組み込みのpow関数ではべき乗した結果をmodで割った剰余を求めることも可能

mod = 15



r0 = pow(base, exp, mod)

r1 = base ** exp % mod # **演算子の方が優先順位が高い



print(f'pow({base}, {exp}, {mod}): {r0}') # pow(2, 10, 15): 4

print(f'{base} ** {exp} % {mod}: {r1}') # 2 ** 10 % 15: 4



# 剰余を求めるときには全ての引数が整数値でなければならない

r = pow(2.0, exp, mod) # TypeError



# math.pow関数は引数を浮動小数点数値に変換する

base = 2

exp = 60



r0 = base ** exp

r1 = math.pow(base, exp)



print(f'{base} ** {exp}: {r0}') # 2 ** 60: 1152921504606846976

print(f'math.pow({base}, {exp}): {r1}') # math.pow(2, 60): 1.152921504606847e+18



# 複素数値(complex型の値)の計算にmath.pow関数は使えない

base = 1j # 虚数単位(二乗すると-1になる)

exp = 2



r = base ** exp # OK

print(r) # (-1+0j)



r = pow(base, exp) # OK

print(r) # (-1+0j)



r = math.pow(base, exp) # TypeError



# 計算結果が複素数値になる値を与えると、math.pow関数はValueErrorを発生させる

import cmath



base = -1

exp = 0.5



r = base ** exp # OK

print(r) # (6.123233995736766e-17+1j)

print(r ** 2) # (-1+1.2246467991473532e-16j)

print(cmath.isclose(r ** 2, -1)) # True



r = pow(base, exp) # OK

print(r) # (6.123233995736766e-17+1j)

print(r ** 2) # (-1+1.2246467991473532e-16j)

print(cmath.isclose(r ** 2, -1)) # True



r = math.pow(base, exp) # ValueError