def prime_factorization(n):

result = []

rng = [2] + list(range(3, int(n ** 0.5) + 1, 2))

for i in rng:

while n % i == 0:

n //= i

result.append(i)

if n == 1: # これ以上の素数はない

break

if n > 1: # nは素因数

result.append(n)

return result



# 30を素因数分解すると、2 * 3 * 5 = 30

primes = prime_factorization(30)

print(primes) # [2, 3, 5]



# 60を素因数分解すると、2^2 * 3 * 5 = 60

primes = prime_factorization(60)

print(primes) # [2, 2, 3, 5]



# 408を素因数分解すると、2^3 * 3 * 17 = 408

primes = prime_factorization(408)

print(primes) # [2, 2, 2, 3, 17]



# 素因数分解した結果を式で表現する

d = {}



for n in sorted(set(primes)):

d[n] = primes.count(n)



print(d) # {2: 3, 3: 1, 17: 1}



terms = []

for k, v in d.items():

if v == 1:

tmp = str(k)

else:

tmp = f'{k}^{v}'

terms.append(tmp)

# terms = [str(k) if v == 1 else f'{k}^{v}' for k, v in d.items()]



result = ' * '.join(terms)

print(result) # 2^3 * 3 * 17



# collections.Counterクラスを使ってもよい

from collections import Counter



primes = prime_factorization(60)

c = Counter(primes)

print(c) # Counter({2: 2, 3: 1, 5: 1})



terms = [str(k) if v == 1 else f'{k}^{v}' for k, v in c.items()]

result = ' * '.join(terms)

print(result) # 2^2 * 3 * 5



# 上記の処理を関数にまとめる

def primes_to_expression(primes):

d = {}

for n in sorted(set(primes)):

d[n] = primes.count(n)

terms = [str(k) if v == 1 else f'{k}^{v}' for k, v in d.items()]

return ' * '.join(terms)



primes = prime_factorization(60)

result = primes_to_expression(primes)

print(result) # 2^2 * 3 * 5



def num_to_prime_expression(n):

primes = prime_factorization(n)

return primes_to_expression(primes)



result = num_to_prime_expression(300)

print(result) # 2^2 * 3 * 5^2